El misterio de la pañalera: habló el dueño

Pañalera

Crece la confusión en torno a lo ocurrido a finales de la semana pasada en el depósito de la pañalera ubicado en Charlone y 9 de Julio, donde si bien empiezan a aparecer algunas piezas del rompecabezas, todavía no se puede armar la figura completa.

La Brújula 24 accedió a la declaración de Oscar Alfredo Damm, dueño de la cadena bahiense, quien expuso su versión de lo sucedido, mencionando que lo que comenzó como una serie de donaciones terminó con un robo de grandes proporciones.

En su testimonio, Damm señaló que el lugar, que alquila hace seis años, iba a ser una sucursal con venta al público. Que al momento del robo (se llevaron enorme cantidad de mercadería) la alarma no se activó y que no tiene cámaras de seguridad.

Además, consultado respecto a si sospecha de alguien, advirtió que hace tres meses mantuvo una reunión con un conocido suyo, el abogado penalista Gustavo Avellaneda, quien le ofreció una solución.

“Yo le dije que iba a tirar todo a la m….. Lo dije en un tono irónico. Él (por Avellaneda) me dijo que no, pará, te voy a mandar gente de la Municipalidad para que venga a retirar las cosas. Y le dije que no mande a nadie aún porque no había dividido nada”, reza textual su testimonio

Luego de eso, en los meses siguientes, se hicieron ocho entregas voluntarias. Cuando tenían mercadería para donar, un empleado de Damm le avisaba a Avellaneda y este enviaba un camión con gente que debía ser de la comuna, quienes cargaban las cosas y se iban. De estos últimos es de quienes desconfía, los que están bajo la lupa “porque conocían el movimiento y la cantidad de mercadería que había en el lugar”.

Algo huele mal en la pañalera…



Palacio

El Palacio municipal es uno de los edificios más emblemáticos de la ciudad, declarado Monumento Histórico en el 2004, pero como toda edificación de más de un siglo, necesita importantes obras de mantenimiento periódicamente. En los próximos días se iniciarán estas tareas, y la empresa que gane la licitación deberá contar con un especialista en restauraciones.

Se trabajará en la prevención y el tratamiento de la humedad para evitar el desprendimiento de revoques, que en algunos lugares es muy visible; se hará una limpieza general de la fachada por hidrolavado controlado, y también de los granitos y mármoles; se harán sellados de fisuras y grietas, reposición de elementos ornamentales premoldeados y recambio de elementos metálicos oxidados.

La puerta de ingreso al edificio también se incluye dentro de los trabajos, y se le prestará extrema atención dado su valor histórico. Se harán reparaciones en las veredas y en las clásicas rampas, y se aplicará en el exterior del edificio una pintura antigraffiti. Pero el objeto fundamental de estos trabajos es la limpieza general del interior de los sectores altos de la torre (que han sufrido riesgosos desprendimientos), la reparación de las aberturas que se encuentran en mal estado, y la prevención del ingreso de palomas en su interior.

El plazo de obra es de 180 días y la inversión es de casi 70 millones de pesos.



Famoso

El actor Gastón Dalmau está pasando unos días de descanso y placer en Monte Hermoso, y eso se pudo ver reflejado en sus redes sociales, en las que subió varias fotos junto a sus amigos y familia disfrutando de la playa, la naturaleza y la tranquilidad en la zona de Sauce Grande. Fogatas nocturnas, amaneceres, atardeceres, y noches de luna llena son algunas de las imágenes que compartió en su Instagram.

El nacido en Coronel Suárez se hizo conocido por haber interpretado el personaje de Ramiro “Rama” Ordóñez en la serie juvenil Casi Ángeles, y como integrante de la banda pop, Teen Angels. Desde 2012, el año que se desintegró definitivamente el grupo musical, reside en Los Ángeles, Estados Unidos.

Su último pico de popularidad en el país fue cuando ganó el certamen televisivo MasterChef Celebrity 2.



Hallazgo

Fue un año de mucho trabajo para le gente de Ferrowhite, con tareas sociales y culturales muy variadas. Quizás una de las más curiosas fue el “rescate” de mucha documentación que se encontraba acumulada en un sótano de la Estación Sud.

Este lugar, parte de la estación original construida sobre finales del siglo XIX, luego demolida para levantar el nuevo edificio, no era conocido por los historiadores del museo whitense, pero parece que los trabajadores ferroviarios sí sabían de su existencia.

Durante obras de mejora de la Estación se debió bajar allí, y los operarios no dudaron en avisar que había muchos papeles que podían tener un importante contenido histórico. Y así es, ya que se trata de documentación de hace más de medio siglo, en la que se muestran inventarios de cómo se trabajaba en el ferrocarril bahiense.

Por acción de la humedad, sólo parte de lo hallado se podría restaurar.



Misil

En Coronel Pringles, el acontecimiento del fin de semana fue el lanzamiento de un misil fabricado íntegramente por las manos de Felipe Flores, habitante de la vecina localidad que asumió un reto muy peculiar.

Es la segunda vez que lo intenta. En esta ocasión, un grupo de personas se reunió en un descampado de la esquina de 25 de Mayo y Alvear donde se encontraba listo el proyectil autopropulsado por un cohete.

Al momento de encender la mecha, creció la tensión entre los presentes, aunque luego de unos segundos, la trayectoria fue de apenas unos metros, hasta caer al piso. Incluso, se generó un incendio que fue rápidamente sofocado.



Rosales

Además del Puerto de Bahía Blanca, también se mueve el de Rosales, con una inversión que llevará adelante Conarpesa, la conocida empresa pesquera de Puerto Madryn, con la intención de comenzar a operar desde este invierno desde el estuario local.

La inversión total, según confió Rodrigo Aristimuño (presidente del Consorcio de Gestión de la terminal puntaltense) asciende a 700 millones de pesos e incluye una nave de almacenamiento y logística para los buques y una cámara de enfriamiento con capacidad para tres mil toneladas de Langostino que dichos buques capturan a más de 100 millas de la costa con destino de exportación a China y Brasil, entre otros países.

La decisión de la firma responde a una optimización operativa de la firma a partir de la migración del recurso desde las costas patagónicas hacia el norte, e implicará decenas de puestos de empleo directos, además de un notorio impacto en la economía de la localidad.