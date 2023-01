Magdalena Espósito, la madre de Lucio Dupuy, se negó a escuchar el resultado de la autopsia que fue presentado en el juicio que se le sigue a ella y a su pareja, Abigail Páez, por el asesinato del niño de 5 años.

Según trascendió, al momento de escuchar el informe por parte del forense especializado Juan Carlos Toulouse, tanto Espósito como Páez decidieron dejar el recinto y no escuchar los detalles.

El análisis fue realizado por un especialista con casi 30 años de profesión, quien calificó el resultado como algo que “nunca había visto”.

El Ministerio Público Fiscal busca la pena máxima para las dos mujeres por “homicidio calificado y abuso sexual gravemente ultrajante”. La pena podría ser perpetua para ambas y el veredicto se conocerá el próximo 2 de febrero.

El forense explicó que Lucio sufrió abuso sexual antes de morir, y un fuerte golpe que le afectaba la cadera, el glúteo y la pierna, con una data de 7 a 8 días.

“Hubo una agresión puntual que le provocó la muerte. No hablo de todo lo que tenía por respeto al nene y a la familia pero tengo 27 años de forense y 5 en La Plata. He visto nenes y traumatismos, pero esto así no lo vi nunca”, agregó poco después.

La causa de la muerte, se logró determinar, fue por una hemorragia interna debido a los golpes que recibió. También presentaba mordidas y quemaduras de cigarrillos.

Fuente: El Día