La columna de la Ubfal: contragolpe del exsuegro de Rodrigo de Paul

Laura Ubfal, periodista de espectáculos de LA BRÚJULA 24, desmenuzó las principales noticias del mundo de la farándula, en medio de la preocupación que genera los bajos niveles de audiencia que tiene El Hotel de los Famosos 2, luego del cambio de horario que no le hizo nada bien y habrá que ver cuánto lo sostiene ElTrece porque el reality no repunta.

“Horacio Homs, padre de Camila, exmujer de Rodrigo de Paul, está indignado con el juicio que le inició Rodrigo de Paul por hostigamiento y va con todo contra el Campeón Mundial. Homs tenía como abogado a Mariano Cuneo Libarona, quien dijo que no podía tomar el caso porque conoce a de Paul y apareció como letrado del padre de Cami, el doctor Christian Bouza, quien representó a Chiara Camila, la hija que reconoció hace poco el empresario. Un dato que llamó la atención. Todo comenzó con la filtración de chats donde Camila enojadísima, le decía a de Paul que no quería que Tini se acerque a sus hijos, entre otras cosas, y allí el futbolista recurrió a abogados para iniciarle una demanda a su ex mujer y a su ex suegro. La Justicia avanza con el tema, supuestamente citarían a Camila a declarar cuando termine la feria judicial y también a Horacio Homs, por hostigamiento (se escuchó el mensaje donde le decía ‘gil’ y ‘bobo’ a de Paul. Mientras tanto, se acerca la fecha del viaje de Camila con sus hijos a España para que vean a su padre y tal vez todo llegue a un acuerdo cuando los ex se vean cara a cara”.

“El 2023 debutó con las quejas de Pedro Alfonso y Paula Chaves por la fiesta que había organizado Federico Bal en su casa para fin de año con la música a todo volumen hasta la madrugada, teniendo ellos tres chicos que duermen desde temprano. Lo cierto es que el famoso country Causana, cercado a Carlos Paz, donde año tras año vienen alquilando casas las grandes figuras de la temporada, tiene esta vez como inquilino a Bal y el actor había decidido con su productor, Miguel Pardo, hacer una fiesta para recibir a todos quienes integran la temporada de este verano. Pero la Comisión Directiva del country decidió emitir un comunicado, que leyó Pablo Layus en Intrusos, donde le prohiben llevar a cabo este evento. Pardo estaba al tanto del tema y ya estarían buscando otro lugar para poder concretar el festejo previsto. Por otra parte, el diario de Carlos Paz informó que los vecinos del country, donde se encuentra instalado Fede Bal, volvieron a quejarse por ruidos molestos y analizan expulsarlo de la casa que alquiló durante esta temporada de verano. Durante los últimos días, estuvieron juntando firmas en contra del protagonista de la obra Kinky Boots y sostienen que son constantes los festejos que atentan contra la tranquilidad de lugar”.

“Se sabía que el programa que conducen Luis Ventura y María Belén Ludueña era una propuesta veraniega y América busca reflotar el espíritu de Intratables para el prime time y para un año fuertemente político, a partir de las elecciones. Contó Marina Calabró en Radio Mitre, en este viernes se grabarán dos pilotos para el formato. Uno lo conducirá Nicolás Magaldi, en estos días animador de las mañanas con EPA Verano a quien le prometieron esa derecha cuando aceptó entrar al canal. El otro tendrá al frente a Soledad Larghi, conductora del noticiero de las 18 y figura de América desde hace tiempo, compañera el Coordinador Periodístico del Grupo, Rolando Graña. Por ahora grabarán pilotos por separado con un panel integrado por Liliana Franco, Rocío Oliva, Guillermo Favale, Javier Calvo, Manuel Adorni, Gabriel Shultz, Giuliana Maglietti (hemana menor de Alejandra); Nuria Am, Ceferino Reato y Oscar Passet; pero nada indica que no puedan compartir la conducción. El formato comenzó con Santiago del Moro y tuvo varios periodistas tras su ida. Estuvieron Fabian Doman, Alejandro Fantino, Paulo Vilouta y si la elegida fuera Larghi será la primera vez que “Intratables” sería conducido por una mujer”.