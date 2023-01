Chocó de frente en la ruta y vive para contarlo: “Fue una desgracia con suerte”

Que no haya personas fallecidas es lo único buena que queda del choque frontal ocurrido ayer en la Ruta 3, cerca del ingreso a Punta Alta. Los dos autos involucrados terminados destruidos y las personas que viajaban en ellos resultaron con golpes y heridas de distinta consideración, al punto que no todos debieron ser hospitalizados.

Nicolás Rodríguez tiene 38 años y en la charla que hoy mantuvo con La Brújula 24, quedó en evidencia que en la víspera volvió a nacer. Manejaba el Peugeot 208 que fue impactado de frente por un Fiat Siena que se cruzó de carril, aparentemente luego que el hombre que guiaba el último rodado se durmiera al volante. Tras el encontronazo, el Peugeot volcó y dio no menos de seis tumbos.

El incidente vial ocurrió a la altura del kilómetro 667 de la ruta 3 en circunstancias que el Fiat circulaba en sentido a Bahía Blanca y el 208 iba en sentido opuesto.

Junto con Rodríguez viajaban su pareja, Claudia Pérez (39), y el hijo de la mujer, de 17 años.

El conductor del Siena, Héctor Roboni, iba acompaño de su familia y todos fueron atendidos en el lugar, sin presentar más que algunos golpes.

Nicolás Rodríguez, conocido en esta ciudad por hallarse vinculado con el speedway, habló en el programa “Vive cada día” y, más allá del relato que hizo sobre el hecho, hizo una interesante reflexión a considerar por quienes salen a manejar a la ruta.

“Después de ver todo, de terminar la atención en el hospital y quedarme un ratito quieto, digo que es increíble que yo esté vivo y las personas que iban conmigo también. Después de semejante golpe y ver cómo quedó mi auto, destruido y que no sirve más, lo importante es la salud y que lo podemos contar como que fue una desgracia con suerte”, expresó Rodríguez.

El automovilista confió que ya está en su domicilio para seguir con la recuperación. Aún tiene muchos dolores y cortes de vidrio “en todos lados”.

“La clavícula que me rompí en un accidente de moto se me movió un poco y me está doliendo mucho por la presión del airbaig. Lo importante es que estoy vivo. El auto volcó seis o siete veces a lo largo de 200 metros”, sintetizó.

Rodríguez rescató que, de no hacer él una maniobra evasiva, el impacto y las consecuencias podrían haber sido peores.

“Cuando se cruza y con un poquito de lucidez alcancé a volantear para el lado de la banquina para que no me pegue bien de frente y empecé a dar vueltas. Yo venía lo más bien y en diez segundos se me vino encima”, describió.

Rodríguez contó que, para su sorpresa (hoy indignación) el conductor del Siena le admitió que se había quedado dormido al volante.

“Mientras te atendían la gente del ambulancia, él vino y me pidió que lo disculpara porque se quedó dormido. Yo lo que le dije que se retirara. A esa persona hay que sacarle la licencia para que no conduzca más. Por gente así pasan los accidentes en las rutas. La gente no duerme y sale de viaje”, indicó.