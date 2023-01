Afecta a Rodríguez Larreta: neurólogo de La Brújula 24 explicó qué es el temblor esencial

El neurólogo Ramiro Linares, columnista de La Brújula 24, habló sobre el temblor esencial, la enfermedad que aqueja a Horacio Rodríguez Larreta. El propio jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma tomó el tema con sentido del humor al señalar esta mañana que “pierdo al yenga y las selfies me salen movidas”.

A través de un hilo publicado en su cuenta de Twitter respondió comentarios en redes sociales por su particular manera de sujetar una botella de agua. “Me lo diagnosticaron a los 5 años. Es una condición que afecta el pulso, aunque nunca modificó mi vida”, expresó.

Durante la emisión de “Nunca es tarde”, que se emite por La Brújula 24, el neurólogo afirmó: “El temblor esencial es uno de los tipos de temblor más comunes. Es muy frecuente que uno reciba en el consultorio pacientes que vienen medicados o con un diagnóstico presuntivo de enfermedad de Parkinson y en realidad no lo es, y es por ahí un temblor esencial. Esto es importante porque el temblor esencial tiene un curso mucho más benigno o más leve que el Parkinson, que puede ser molesto pero no grave; en general no es progresivo y a la mayor parte de las personas las acompaña muchos años o toda la vida. Tiene un componente hereditario bastante pesado”.

“El temblor esencial es un problema más frecuente que el Parkinson y sin embargo no se lo conoce tanto y nadie habla de él. Es una enfermedad neurológica, tiene tratamiento”, precisó.

El neurólogo dijo que “cuando un enfermo de Parkinson toma una jarra para servir agua, lo más común es que no tiemble o que tiemble poco. El temblor esencial es exactamente lo opuesto. Por ahí el paciente no está temblando y, cuando toma esa jarra para servir, tira agua para todos lados”.