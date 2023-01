“Yo frené la patada”, dijo Ciro Pertossi

Ciro Pertossi, uno de los ocho rugbiers sometidos a juicio en los Tribunales de Dolores como acusados del crimen de Fernando Báez Sosa, pidió declarar hoy para aclarar algo sobre un video en el que se lo ve de frente durante el ataque cometido en la puerta del boliche “Le Brique” de Villa Gesell.

“Este chico soy yo y quisiera aclarar que esa patada no la doy y que cuando me doy cuenta que el chico está en el piso me freno antes”, dijo Pertossi al pararse en la sala de audiencias y con un puntero señalar su imagen en la pantalla donde se reproducía el video.

