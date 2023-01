Polémica con el circo en Pehuen Có: “Hoy se tiene que ir”, dijo Uset

El intendente de Coronel Rosales, Mariano Uset, se refirió al circo que se instaló en las últimas horas en Pehuen Có y desató el fastidio de un grupo de vecinos.

Tal como indicó La Brújula 24, habitantes del balneario se autoconvocaron ayer para manifestar su descontento ante el delegado municipal Hugo Smorzeñuk.

Al respecto, Uset dijo en el programa “Bahía Hoy” que “estuve el fin de semana, es un circo que ya estuvo funcionando en Punta Alta y pidió autorización para radicarse en Pehuen Có. Después, medio abruptamente desembarcaron en una plaza que nosotros mimamos bastante. Es un lugar donde tenemos un parque temático, por eso la primera preocupación, por el impacto que tiene semejante circo”.

“El mismo domingo me acerqué para chequear como se había otorgado ese permiso, a veces son trámites que salen con cierta regularidad, no es que interviene el intendente en todo. La verdad es que me encontré con un panorama desolador, camiones, casillas. Nos encontramos con que se colgaron de la luz, con una toma clandestina de agua. No estaban previstos los baños que habían dicho que iban a colocar”, lamentó.

Y agregó: “El delegado ayer mismo les manifestó que en esas condiciones la habilitación no iba a salir y que se iban a tomar otras actuaciones. Tendrían que estar levantando las cosas en el día de hoy. En lugares públicos no tenemos condiciones para la radicación de un lugar de este tipo, normalmente se hacen en privados. Pero por la envergadura que tiene no creo que consiga un lugar de un particular”.

A modo de análisis, Uset comentó que “en Pehuen Có conviven dos tipos de turismo, la expectativa es pasar con alternativas, con espectáculos. Nosotros trabajamos mucho en ese sentido, para tener ofertas de tipo culturales, visitas guiadas. Por otro lado, hay gente que quiere descansar y un acorde musical después de las 23 le parece una locura”.

“Yo el domingo me puse en contacto con gente que había ido a ver algún espectáculo en el circo este y me comentan que no es de buena calidad, no tiene buenas referencias. El origen no se sabe bien cuál es y la verdad que me involucré en este tema a partir de la preocupación que surgió el domingo. Es una generación que prefiere pedir disculpas anes de permiso”, consideró con indignación.