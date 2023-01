“Jamás en la vida se me hubiese ocurrido matar a alguien”

Máximo Thomsen, el rugbier más complicado en la causa por el crimen de Fernando Báez Sosa, sorpresivamente pidió declarar luego de escuchar a su madre frente al tribunal.

Entre lágrimas expresó: “Es algo que nunca en la vida hubiese buscado, jamás hubiese sido mi intención”.

La jornada de este lunes (la número 11 desde el inicio del debate) estuvo cargada de fuertes declaraciones, ya que a la de integrantes del grupo de rugby que fueron sobreseídos por la justicia se le sumaron los testimonios de las madres de dos de los encausados.

María Paula Cinalli, madre de Blas Cinalli, fue el primer familiar de un imputado que pasa como testigo en el juicio.

“Fue un desastre, una desgracia muy grande. No quiero ni pensar lo que habrán pasado los papás de este chico (Fernando Báez Sosa), pero nosotros también lo sentimos y sufrimos mucho”, comenzó su alocución.

Y agregó: “Todo esto nos afectó mucho, fue un hecho desgraciado, una desgracia muy grande. Personalmente, siento muchísimo que nos afectó a todos, nos sigue afectando, no quiero ni pensar lo que deben haber sufrido los padres de este joven fallecido, pero todo lo que se ha creado alrededor, seguimos sufriendo ataques personales y familiares con todo el show mediático que nació a partir de esta desgracia tan grande. He recibido ataques, no de la gente que me conoce, pero he sufrido ataques. El abogado presente ha llamado a mi hijo ‘hijo de puta’ y eso realmente corona una serie de hechos desgraciados que han nacido el 18 de enero de 2020″.

También estuvo ante el tribunal Rosalía Zárate, mamá de Máximo Thomsen. Entre lágrimas, la madre del rugbier más complicado contó que tiene cáncer: “Me operé, hice rayos y quimioterapia, sigo en tratamiento. Lo dejé para poder venir acá. Lo único que hago es salir de mi casa para ir a ver a mi hijo a la cárcel e ir al médico. Así hace dos años. No puedo mas no puedo seguir sobrellevando todo esto. Es una pesadilla”.

