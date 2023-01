Histórico: Kevin Benavides, bicampeón del Dakar y se lo dedicó a Messi y la Selección

El piloto salteño Kevin Benavides, a bordo de su moto KTM del equipo Red Bull, se consagró campeón este domingo en el Rally Dakar en Arabia Saudita por segunda vez, tras imponerse en la 14º y última etapa de 417 kilómetros (136 de especial) entre Al-Hofuf y Dammam.

El argentino remontó en la jornada final una desventaja de 12 segundos sobre su compañero de escudería, el australiano Toby Price, al que superó por 43 segundos en la clasificación general.

“Un saludo para Leo Messi y para toda la Selección Argentina. Creo que su triunfo tuvo mucho que ver, me sentí muy motivado por lo que hizo la Selección, por el desafío de luchar por mi bandera. Por suerte pude ganar en Arabia Saudita y dejar a Argentina en lo más alto del motociclismo a nivel mundial”, declaró el flamante campeón.

Benavides, de 34 años, terminó la competencia con un tiempo acumulado de 44 horas, 27 minutos y 20 segundos tras recorrer más de 8.000 kilómetros sobre el desierto saudí desde que se encendieron los motores el pasado 31 de diciembre.

El salteño se mantuvo siempre en el podio de la clasificación general a lo largo del Rally a pesar de no ganar ninguna de las primeras 12 etapas y para entonces estaba tercero, a 2m40s de Price. Pero Benavides aceleró en los últimos dos parciales, quedándose ambos y así, el título. Sus posiciones en cada etapa fueron: 2º, 8º, 4º, 7º, 8º, 5º, 5º, 10º, 7º, 4º, 10º, 5º, 1º y 1º.

“Hablé mucho con mi psicólogo y puse la mente en blanco, sin pensar tanto en las posibilidades y sabiendo que podía ser primero, segundo o tercero. En definitiva tenía que hacer mi trabajo, que es manejar lo mejor que se pueda. Por suerte se dio, lo conseguí. Toqué el cielo con las manos nuevamente”, apuntó sobre la definición.

Kevin ya era el único piloto sudamericano de la historia en ganar el Dakar sobre dos ruedas y ahora repitió la gesta que había logrado en 2021 encima con otra marca, ya que aquella vez se consagró con Honda.

“Soy un piloto al que le gusta siempre ir por más, escribir la historia y creo que hoy anoté nuevamente mi nombre en la historia. El 15 de enero de 2023 como había ocurrido el 15 de enero de 2021. Elegí creer y acá estamos”, celebró Benavides.

El podio motoquero de la 45º edición del rally más extremo del mundo lo completaron Price con una diferencia de +00m43s y el estadounidense Skyler Howes (Husqvarna Factory Racing), quien lideró la tabla durante siete fechas, con +05m04s.

Luciano Benavides (Husqvarna Factory Racing), hermano menor de Kevin, igualó su mejor presentación histórica con un sexto puesto, al igual que en 2020, además de ganar tres etapas (6, 9 y 11).

El mendocino Franco Caimi (Hero Motorsport) cerró el top 10 de la clasificación general y su hermano Stefano (Bas World KTM), debutante en el rally, pudo cumplir el objetivo de completar la prueba en el 25º escalón.

El tupungatino Francisco Moreno hizo historia en Arabia Saudita. Tras culminar séptimo en la última etapa de la competencia, el piloto argentino se adjudicó el segundo puesto de la clasificación general de Quads y logró repetir el podio que había logrado en la edición anterior.

Además, el joven mendocino de 26 años había conquistado la victoria en el quinto recorrido que llevó a cabo la travesía más dura y difícil del mundo. Por otra parte, el argentino nacionalizado estadounidense, Pablo Copetti, logró finalizar el Dakar en la tercera posición de la general.

“He tenido que estar muy concentrado, pero a nivel mental fue muy difícil hace un par de días, después del susto mecánico que tuve en la etapa maratón. Creo que ahí es donde gané este Dakar. Sabía que, para ganar en la arena al final, que es la especialidad de los argentinos, tenía que subir el ritmo desde el principio y eso es lo que hice: atacar sin descanso para contar con margen en la segunda semana”, señaló el bicampeón al completar la especial que tuvo final en Dammam.

El ganador en esta categoría fue Alexandre Giroud, que en anteriores etapas había logrado estirar la diferencia con sus principales perseguidores. El francés se convirtió en el segundo piloto en ganar dos años consecutivos el rally-raid más prestigioso del mundo, junto al argentino Alejandro Patronelli (2011-2012).

Los sudamericanos Giovanni Enrico (Chile) y Carlos Verza (Argentina) lograron culminar el Dakar dentro del “Top Ten”. El piloto chileno finalizó quinto y el argentino quedó octavo.

Toyota se impuso con gran autoridad en el Dakar 2023, gracias a Nasser Al-Attiyah, que llegaba a esta 45a edición como defensor del título. Al volante de la nueva Hilux encuadrada en la reglamentación “T1+”, el catarí terminó con más de una hora de ventaja sobre el francés Sebastien Loeb (BRX), segundo clasificado en la categoría de Autos.

”Estoy muy contento de ganar de nuevo el Dakar y de haber conservado mi título. Las condiciones meteorológicas eran realmente difíciles para todo el mundo”, fue lo primero que dijo Al-Attiyah. “Con la Toyota Hilux, prácticamente no tuvimos problemas importantes. Un vehículo fantástico”, agregó el catarí, que sumó su quinto triunfo en el famoso rally-raid.

También con Toyota, del equipo Prodrive, el brasileño Lucas Moraes, de 31 años, quedó tercero en su primera participación en el Dakar. ”Es un podio importantísimo para el mundo del rally brasileño, porque no se había conseguido antes. No he vivido otros Dakar y no puedo comparar, pero este ha sido muy, muy difícil”, dijo el debutante tras finalizar.

Otros tres pilotos con Toyota se ubicaron a continuación en la clasificación general final. Los sudafricanos Giniel De Villiers y Henk Lategan, de Toyota Gazoo Racing SA, fueron cuarto y quinto, respectivamente. Y el argentino Juan Cruz Yacopini, de Toyota Gazoo Racing Argentina, terminó séptimo, detrás del checo Martin Prokop. Así y en la mejor actuación dentro de su rico historial en el Dakar, Toyota ubicó cinco Hilux entre los siete primeros lugares.

Volviendo a Al-Attiyah, fue vencedor de tres etapas en esta edición y suma con éste el quinto Dakar de su carrera, después de los triunfos cosechados en 2011, 2015, 2019 y 2022.

El catarí de 52 años se puso en cabeza de la clasificación general en la tercera etapa del rally, con una ventaja de 20 minutos sobre el francés Stéphane Peterhansel (Audi) y de 33 sobre el español Carlos Sainz (Audi).

Las cosas se le pusieron aún mejor con el abandono de estos dos legendarios rivales (Peterhansel y Sainz), el 6 y el 10 de enero respectivamente. A partir de ahí, el veterano piloto catarí se concentró en administrar su ventaja hasta el final.

En binomio con el copiloto francés Mathieu Baumel, que logra con éste su cuarto título en un Dakar, Al-Attiyah nunca se vio amenazado pese a la potencia de los Audi híbridos.

La victoria en la 14ª y última etapa este domingo, concluida en Dammam, fue para el piloto francés Guerlain Chicherit (Prodrive), muy lejos en la clasificación general de Coches.

Loeb hizo también historia en esta edición de 2023, al lograr seis victorias de etapa consecutivas, una primicia en la historia del rally más duro del mundo, que fue aún más larga que el año anterior, con un prólogo y 14 etapas entre las rocas, la arena y las dunas saudíes.

Fuente: LB24 / Agencias.