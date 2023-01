“Chapa” Branca: “El tema de los asesinos de Báez Sosa le hizo mucho daño al rugby”

El crimen de Fernando Báez Sosa en manos de jóvenes que practicaban rugby le ha causado daño a ese deporte, aseguró Eliseo “Chapa” Branca, un ex Puma que afirmó que es una disciplina que enseña todo lo contrario a las actitudes que mostró el grupo que actualmente enfrenta un juicio.

“Había dos nada más que son socios (en el grupo sometido a juicio) y son 10. Igual aunque hayan jugado (rugby) los 10, son asesinos. Rematar a un pibe en el piso no es humano y festejar menos, y no tener vergüenza y los padres no pedir disculpas…”, dijo el ex jugador en el Instagram Live de La Brújula 24.

Para “Chapa” Branca el caso de los asesinos de Baéz Sosa muestra un problema en su educación y aseguró que por las expresiones que usaron, se ve que “tienen resentimientos, que no los aprendieron en el club, sino en casa. Eso de denigrar al que no es como ellos es un problema social, una decadencia que hay y el rugby sirve para que no pase, todo esto que está pasando es una locura, porque uno utiliza el rugby para que no pase esto”.

“Hoy el rugby se usa para educar, se crearon clubes en lugares muy pobres. Sirve para educar, desde bañarse hasta la conducta que debe tener un tipo en la sociedad y ver que por medio del deporte se puede progresar, estar mejor, dominar tus instintos, darle importancia al contrario, al réferi, es mágico”, aseguró el ex Puma que disputó el mundial de 1987.

No obstante, “Chapa” Branca lamenta que “el tema de los asesinos le hizo mucho daño” a ese deporte y que “el tema ahora es salvar el rugby”.

“A mí me sirvió. Me sirvió a ir para adelante. Ante a alguna adversidad, seguir. Es una escuela de vida, por eso es el deporte ideal para aprender a vivir, te abre puertas, no vas a estar nunca solo”, dijo.

Mirá el video completo