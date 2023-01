La columna de la Ubfal: las obras teatrales que más recaudan en el verano

La periodista de espectáculos de LA BRÚJULA 24, Laura Ubfal, resumió las novedades salientes de los chimentos más destacados, la mañana posterior a una noche en la que Gran Hermano mantuvo su supremacía en niveles de audiencia, pese al tímido salto que dio en el rating El Hotel de los Famosos, que sigue lejos.

La síntesis de su columna en el programa “Vive Cada Día”

“Salieron las planillas de AADET de la primera semana de enero para los teatros de Buenos Aires, Mar del Plata y Carlos Paz y hay distintos rankings, pero por recaudación Casados con hijos arrasa por cantidad de funciones y espectadores. Piaf y el estreno de Tom, Dick y Harry con Mariano Martínez en el Multiteatro, ocupan segundo y tercer puesto con muy buenos números. Con una temporada que va tomando envión el espectáculo que va muy bien y liderando en recaudaciones es El divorcio, la comedia que se puede ver en el teatro Mar del Plata con Luciano Castro, Natalie Perez, Pablo Rago y Carla Conte. En ocupación de sala lidera Wali Iturriaga con La Jenny en el teatro Neptuno de la calle Santa Fe. Tanto en recaudaciones como en ocupación de sala Un plan perfecto lidera en Carlos Paz con Pedro Alfonso, Paula Chaves, Camilo, Rodrigo Noya, Romina Gaetani, Pachu Peña y Agustina Agazzani en el Teatro del Lago”.

“Luego de muchos años de relación oculta, de no mostrarse jamás juntos y de, según se dijo, explicarle a Maradona que Taiana era un amigo gay para que no la celara, Claudia Villafañe está separada del manager de Dady Brieva, según reveló el propio humorista en LAM. Corrió mucha agua bajo el puente desde aquella tapa de Paparazzi con Jorge Taiana y Claudia junto a un entonces pequeño Benjamín Agüero, en la casa de Gianinna con el título de las fotos que enloquecieron a Maradona y muchos años también desde que el Diez lo bautizara Tontín. Y ahora, cuando Claudia ya tiene tres nietos y una vida tranquila, vuelve a estar sola. La relación duró 19 años y hoy sigue siendo un enigma”.

“Como se viene informando en estos días, a partir de las declaraciones de Moria Casan, de ahora en más, quienes quieran imitar a la artista, o usar su nombre, deberán consultarla antes para saber si son aprobados o si tendrán que pagarle derechos en ese sentido. Evidentemente el conflicto es entre Moria y Fátima Florez, ya que la primera no quiere que la siga imitando, pero no sería el único caso para que la Casan decida proteger su imagen. Intrusos mostró el comunicado en referencia a su resguardo legal. Moria es imagen imitada una y otra vez, hay frases suyas en remeras y demás objetos y Lali Espósito habló con ella para justamente sumar una frase en su nueva canción. Todo será cuestión de pedirle permiso y de ahora en más ella decidirá quién puede y quién no usar su imagen y sus frases”.