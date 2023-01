Rally Dakar: Kevin Benavides, a la cabeza y sin espacio para las especulaciones

Kevin Benavides es el nuevo líder del Dakar 2023 en motos. A pesar de que la victoria en la etapa 10 (Haradh-Shaybah) se la llevó el botsuano Ross Branch, el argentino arribó 4º y le alcanzó para ponerse al frente de la categoría. El sanlorencino Alejandro Fantoni volvió a llegar a la meta y se mantiene 10º en cuatriciclos, cumpliendo hasta ahora una actuación admirable luego de todos los contratiempos que tuvo que superar en la competencia. En autos ganó el francés Sebastien Loeb, aunque Nasser Al-Attiyah se mantiene liderando con cierta comodidad.

El mayor de los Benavides viene manteniendo una regularidad que le permitió dar el salto al primer lugar de la general. Terminó a sólo un minuto de Branch, a 21 segundos de Adrien Van Beveren y a 30 segundos de Michael Doherty. Benavides lidera la general con una diferencia mínima de 1m29s sobre el estadounidense Skyler Howes y a 2m10s sobre el australiano Toby Price, campeón en 2016 y 2019, quien tuvo una caída en el kilómetro 100 y cedió el liderazgo tras cinco etapas.

Alejandro Fantoni finalizó el recorrido en la 11ª posición, a 1h25m32s del ganador brasileño Marcelo Medeiros. Se mantiene en la 10ª ubicación en la general, que tiene al francés Alexandre Giroud en la punta, seguido por los argentinos Francisco Moreno (+1h17m56s) y Manuel Andujar (+1h38m44s).

En la categoría reina de los autos, Loeb se adjudicó el tramo. Detrás terminaron el sueco Mattias Ekstrom (+3m4s) y el brasileño Lucas Moraes (+5m22s). El mejor argentino sigue siendo Juan Cruz Yacopini que sigue 10º después de terminar 26º la etapa con su Toyota Hilux Overdrive. El puntero de la general no muta y repite el catarí Al-Attiyah, perseguido a distancia por Moraes (+1h21m34s) y Loeb (+1h37m23s).

