Agustín Rossi sería “colgado” tras firmar contrato con Flamengo

La noticia del pre-contrato entre Agustín Rossi y el Flamengo cayó como una bomba en las entrañas del mundo Boca. El arquero más influyente de los últimos años en el club tomó la decisión de continuar su carrera en el exterior y, avalado por las normativas FIFA, acordó su llegada al campeón de América a pesar que su vínculo con el Xeneize vencerá en seis meses.

Este martes Rossi se hizo presente en el Centro de Entrenamiento de Ezeiza para entrenarse con el plantel. ¿Será tenido en cuenta por Hugo Ibarra?

El guardametas llegó al predio alrededor de las 8.30 de la mañana, se cambió en el vestuario de Primera y se entrenó de manera normal junto al resto de los muchachos. Por supuesto, no faltaron las felicitaciones de algunos compañeros y las caras largas de quienes deseaban disfrutarlo un tiempo más bajo los tres postes del Xeneize.

Rossi realizó trabajos físicos bajo las órdenes del Profe Pablo Santella y luego realizó tareas específicas del puesto junto a los otros tres arqueros del plantel: Sergio Romero, Javier García y Leandro Brey.

El flamante arquero de Flamengo no tuvo contacto con dirigentes ni miembros del Consejo de Fútbol, aunque percibe que no volverá atajar en Boca hasta la finalización de su contrato. Es decir, hasta el 30 de junio del 2023. Por el momento, y pese a la insistencia de los brasileños, no habría habido contacto entre Boca y el Flamengo para que el futbolista de 27 años se incorpore ahora al Mengao y sea compañero de Gabigol, Arturo Vidal, De Arrascaeta, David Luiz, Filipe Luis y Pedro, entre tras figuras mundiales.

