El Opus Dei es una “estructura de pecado”: la palabra del abogado de las denunciantes

El Opus Dei acumula varios escándalos y el más reciente (de septiembre de 2021) ha traído consecuencias para su posición dentro de la Iglesia católica, al punto de que el abogado de las denunciantes, entre ellas varias argentinas, le atribuye alguna influencia en la decisión papal de degradar la jerarquía de la institución.

“Un contacto eclesiástico de alto nivel nos dijo que esto (la decisión de Francisco) había sido por lo nuestro, por lo cual nos sorprendió más. Sabemos que El Vaticano está interesado en el tema”, señaló el doctor Sebastián Sal, el abogado de las víctimas, en el Instagram Live de La Brújula 24.

Sal considera que “mucha gente del Opus Dei es buenísima, porque estas cosas no funcionan si no es con gente buena, que dé todo, que quiera hacer algo por Dios, lo que pasa es que la institución es una estructura de pecado: una vez que entrás no podés salir y lo que estás haciendo creés que es bueno, pero es malo”.

La denuncia presentada por las 43 mujeres que eran “numerarias auxiliares”, una categoría de membresía del Opus Dei, señala que eran reclutadas en su juventud en condiciones de vulnerabilidad, separadas de sus familias para trabajar como empleadas domésticas sin remuneración y sin aportes sociales.

El doctor detalló que este caso comenzó cuando ellas se organizaron por redes sociales y acudieron a él, porque tras haber trabajado muchos años en el Opus Dei no tenían aportes sociales para jubilarse. La falta de respuesta de la organización a una petición de tipo laboral hizo que se indagara más en las condiciones en que estuvieron a su servicio. Allí se descubrió que “las habían captadas siendo menores de edad, desde los 14 años trabajaban 16 horas sin descanso, sin vacaciones, sin sueldo”.

Por el tiempo que ha pasado desde que ocurrieron los hechos, se está evaluando judicialmente si los presuntos delitos prescribieron. En tanto, ante El Vaticano se les denuncia por “manejo de conciencia”, una forma de ejercer la autoridad para manipular a las personas: “Generarte una idea, que no es real, pero a los fines de ser explotadas por el Opus Dei”.

Sal explicó que “el Opus Dei es muy clasista”, y que dentro de su organización para ser “numerario” hay que poseer título universitario. No obstante, existe el rango de “numerario auxiliar” que admite a laicos sin ese requisito. “Son la mano de obra del Opus y que no pueden salir de allí, porque entre las 43 que denunciaron algunas querían seguir estudiando. Una quería ser psicóloga y le dijeron que no, porque Dios le pedía planchar camisas. Y estas personas son laicos, no estamos hablando de un convento”, detalló.

El abogado señaló que como parte de las denuncias, contra esta organización fundada por Josémaría Escrivá de Balaguer en 1928, han recibido “respuestas informales” desde la Santa Sede: “recibimos respuestas en realidad informales de El Vaticano: “Lo que me dijeron es: ‘Esperá, esto está funcionado’. El Vaticano tiene clarísimo lo que es el Opus Dei, por eso le están pidiendo la reforma de los estatutos y le han rechazo dos, exigiendo que se den cuenta de lo que hicieron mal y lo corrijan”.

Sal repasó una lista de las propiedades del Opus Dei en Argentina y señaló que todas han sido donaciones. Entre ellas se encuentran: 18 asociaciones civiles, 2 fundaciones, 11 casas de retiro, 8 clubes, 19 centros de capacitación, 10 centros de formación rural, 35 centros residenciales grandes, una universidad que es la Austral, un hospital y 17 residencias universitarias. Sobre este último tipo de propiedades, el abogado apuntó que “el edificio más emblemático está en Buenos Aires en Vicente López, entre Junín y Ayacucho. Lo más increíble es que el terreno lo donaron durante la dictadura de (Alejandro) Lanusse y en la dictadura de (Jorge) Videla le pusieron la plata para construirlo. Eso está en los papeles, en el registro de la propiedad del inmueble”.

Mirá el video completo: