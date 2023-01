Avanza el operativo para validar la identidad de beneficiarios de planes sociales

El Gobierno avanza con un operativo nacional para validar los datos de identidad de los beneficiarios del programa Potenciar Trabajo. El plazo límite para actualizar la información es el 15 de enero. Se trata de un trámite de validación digital cuya realización es condición necesaria para seguir cobrando la ayuda estatal. Desde esta semana, el Ministerio de Desarrollo Social desplegó una serie de puntos digitales y dispositivos móviles en 360 locaciones a lo largo del país.

El proceso de validación de datos fue anunciado por la ministra del área, Victoria Tolosa Paz, el 22 de noviembre pasado, luego de que se conocieran irregularidades en más de 250.000 beneficiarios de planes sociales. El procedimiento se realiza a través de la plataforma digital Mi Argentina. Desde Unidad Piquetera, el espacio que nuclea a un grupo de organizaciones de izquierda, reclamaron que el mecanismo genera dificultades para aquellos beneficiarios que tienen problemas de conectividad o que no cuentan con el dispositivo para realizar la validación.

En ese sentido, desde el Ministerio decidieron desplegar unidades móviles en territorio para que quienes aún no lo hicieron puedan completar el trámite. Además de CABA, el operativo alcanza a provincias como Chaco, Entre Ríos, Misiones, La Rioja, San Luis, Santiago del Estero y San Juan.

Según detallaron desde la cartera, hasta el momento validaron su identidad 1.143.611 beneficiarios, lo que representa un 84,3% del padrón. Cabe recordar que son 1.300.000 personas las que reciben una asignación en el marco del Potenciar Trabajo. Quienes no completaron el trámite de validación hasta el 15 de enero, no podrán seguir cobrando el plan.

Ante esto, los movimientos sociales sospechan que se trata de una “estrategia burocrática” del Gobierno para “recortar planes por goteo”. Desde Desarrollo Social desmienten esa idea y aseguran que el objetivo es que “todos puedan completar el procedimiento”.

A su vez, con este mecanismo de validación, Desarrollo Social releva la cantidad de beneficiarios que tienen sus estudios secundarios finalizados y aquellos que no lo hicieron y tienen el deseo de concretarlos. Según el informe, sólo el 30% de los beneficiarios que completaron el trámite de validación tiene el secundario completo. En tanto, el 29% no completó ese nivel educativo. Mientras que el 10% no finalizó la primaria. Con estos datos, Tolosa Paz busca incentivar a que todas personas que perciben una asignación de ese programa finalicen su trayectoria educativa.

En paralelo, la titular de Desarrollo Social continúa de recorrida por la costa atlántica, en modo campaña. Esta tarde se mostró junto a Eduardo “Wado” de Pedro, ministro del Interior, durante un acto en Villa Gesell. Ayer había estado en Mar del Plata junto al presidente Alberto Fernández, y al mediodía compartió un almuerzo junto al jefe de Estado, un grupo de funcionarios y de intendentes bonaerenses.

En este contexto, como anticipó ayer este medio, las organizaciones nucleadas en la Unidad Piquetera están en estado de “alerta” por demoras en la entrega de alimentos de programas sociales. Reclaman que el Ministerio de Desarrollo Social les adeuda alimentos de octubre y de diciembre. Por estas horas, los piqueteros evalúan tomar medidas de fuerza la semana que viene.

Durante el viernes, los piqueteros estuvieron en contacto telefónico para deliberar líneas de acción. El reclamo se centra en exigir la entrega de los bolsones de comidas destinados a merenderos y comedores beneficiarios del programa alimentario del Ministerio. “Los acuerdos de alimentos con la Unidad Piquetera tienen dos componentes: uno son los navideños, donde ellos tienen 404 bocas y al día de hoy se logró completar la entrega en todas las provincias”, aseguraron en Desarrollo Social ante la consulta de este medio.

Los movimientos sociales alegan que el Gobierno les adeuda parte de la entrega de esos productos del mes de octubre y de diciembre. “Hay un cronograma de diciembre armado y acordado con Unidad Piquetera que arrancó el 20 de diciembre y termina el 20 de enero”, le explicaron fuentes del ministerio de Tolosa Paz y agregaron: “Estamos en un 45% de la entrega y nos quedan por delante más de 15 días. En este acuerdo se entregan los kilos convenidos de diciembre más el 20% que no se habían entregado en el mes de octubre”.

Los alimentos secos se entregan por peso, según la cantidad de personas asistidas. Son bolsones que incluyen productos no perecederos como fideos, arroz, porotos, legumbres, aceite. En octubre, desde el Ministerio hubo una interrupción en la entrega de esos alimentos. Ante el reclamo de los piqueteros, Tolosa Paz se comprometió a enviar los productos a los merenderos y comedores que son parte de los programas sociales de Desarrollo Social.

La semana que viene será clave. Los piqueteros esperan que se complete la entrega de alimentos pactada. En caso contrario, evaluarán durante este fin de semana la posibilidad de volver a movilizarse a partir de la semana que viene.

