Rally Dakar 2023: el argentino Moreno Flores logró ganar su primera etapa

Francisco Moreno Flores tuvo que esperar hasta la quinta etapa para conseguir su primer triunfo parcial en cuatriciclos en el Rally Dakar, una de las pruebas más exigentes del mundo, y descontar algo de la ventaja que le sacó el campeón Alexandre Giroud, quien sigue al frente en la general luego de ganar en fila las primeras cuatro etapas.

Moreno Flores debutó en el legendario Dakar en la pasada edición y sorpredió al quedar como escolta del campeón Giraud, quien otra vez lidera la legendaria prueba, aunque en esa oportunidad no había logrado ser el más rápido en ninguna etapa.

Esta vez se sacó la mochila y lo logró la victoria en la quinta, en el bucle de Ha’il. Si bien fue poco más de siete minutos lo que le pudo recortar a Giroud, sirvió para mostrarse como el principal rival que va a tener nuevamente hasta el final en condiciones normales.

Moreno Flores fue escoltado por Pablo Copetti, quien está con licencia de Estados Unidos y terminó a 53 segundos del mejor, Después se ubicaron Marcelo Medeiros, en tanto que completó el podio sudamericano el brasilero Marcelo Medeiros, Laisvydas Kancius, Giraud y Juraj Varga. Octavo terminó Manuel Andújar.

Giraud sigue firme en la general de los cuatri, en el que aventaja a Moreno Flores por 39m 48s. Los seis mejores se completan con Kancius; Copetti, quien recuperó un lugar; Andújar, complicado con algunos problemas, y Varga.

'Today's adventurers are consumed by the passion to surpass what has already been achieved' – Thierry Sabine 🏍 🚚 🚗#Dakar2023 pic.twitter.com/UGxpQ21rrO — DAKAR RALLY (@dakar) January 5, 2023

En tanto que Kevin Benavides (KTM) fue uno de los que se complicó con la navegación en las dos ruedas y perdió tiempo. “No fue mi mejor etapa en el día de hoy. Veníamos bien, pero en el kilómetro 191, siguiendo las huellas de otros pilotos, los de adelante perdieron el rumbo y cuando intenté compensar el tiempo no podía encontrar el punto de control que estaba adelante. Ahí empecé a dar un par de vueltas, unos tres o cuatro kilómetros de más, hasta que perdí un par de minutos importantes”, reconoció el salteño.

“Lo importante es seguir sumando día a día. Hasta ahora vengo tranquilo, tratando de dar lo mejor posible. Aguantando, empujando desde donde puedo. Vamos cinco días y con los pro y sus contras por ahora estoy conforme con mi balance”, agregó el ganador de 2021 que está a 5 minutos del líder de la general, el estadounidense Syler Howes (Husqvarna). El tramo de hoy fue ganado por el francés Adrien Van Bereven (Honda).

En autos se impuso Nasser Al-Attiyah (Toyota), quien se consolidó como ganador en la nómina global. Detrás llegaron los Audi del español Carlos Sainz y del francés Stéphane Peterhansel.

🚗 @SebastienLoeb was driving for the podium but he crashed in the last kilometres and had to change a wheel, losing nearly 20 minutes. 🛠#Dakar2023 pic.twitter.com/6sBE9E6CwS — DAKAR RALLY (@dakar) January 5, 2023

En UTV (vehículos areneros) en los prototipos venció el estadounidense Seth Quintero (BRP). El belga Guillaume De Mevius (Grallyteam) fue cuarto y manda en la general. En los vehículos de serie preparados, la T4, se impuso el lituano Rokas Baciuska (Can Am). El portugués Rodrigo Luppi de Oliveira (Can Am) fue quinto y sigue arriba en la general.

En camiones, el checo Ales Loprais (Praga) festejó en la etapa y sigue mirando a todos desde arriba tras cinco etapas.

El resto de los argentinos en la etapa y en la general

Motos: Luciano Benavides (Husqvarna), 12° y 10°. Franco Caimi (Hero), 24° y 14°. Stefano Caimi (Hero), 31° y 27°.

Autos: Sebastián Halpern (Mini), 15° y 24°. Juan Cruz Yacopini (Toyota), 16° y 13°.

Cuatriciclos: Pablo Copetti, 2° y 4°. Manuel Andújar, 8° y 5°. Alejandro Fantoni, 11° y 12°. Carlos Verza, 12° y 11°.

UTV: En la T3, David Zille (Can Am) 8° y 27°. En la T4, Jeremías González Ferioli (Can Am), 10° y 7°. Nicolás Cavigliasso (Can Am), 13° y 32°. Juan Manuel Silva (Yamaha), 22° y 16°. Ramón Núñez (Can Am), 38° y 30°.

A snapshot of the highlights of Stage 5, a 374km special through the desert to the south of Ha’il 🏍 🚚 🚗



See the full highlights here: https://t.co/HeU9S6mYQQ#Dakar2023 pic.twitter.com/rnxqUlZIvy — DAKAR RALLY (@dakar) January 5, 2023

Por último, por fuertes lluvias se inundó el campamento de Al Duwadimi que iba a ser el próximo epicentro y se va directamente a Riad. La etapa 6 (este viernes Ha’il-Riad) será reducida en 100 kilómetros y tendrá una extensión de 367 km (aprox.) y terminará en Riad. El sábado se llevará a cabo el recorrido pautado inicialmente para la etapa 8 (Al Duwadimi-Riad). Una vez finalizada esta especial, si las condiciones meteorológicas son favorables, la caravana se desplazará hasta el vivac (campamento) de Al Duwadimi, pero ya estará instalado Riad. Para la actividad del domingo dependerá de cómo evolucione el clima.