Sainz dio el primer gran golpe y el Dakar se quedó sin Sunderland

Con épica, después de reponerse de un pinchazo, el ‘Matador’, Carlos Sainz (Audi), dio el primer golpe en el Dakar 2023, en el que las sanciones pasaron factura a su compañero de equipo Mattias Ekstrom (15 minutos) y también dieron un vuelco a lo que pasó en la pista en motos, categoría que se quedó ya sin el vigente campeón, el británico Sam Sunderland, por un accidente cuando lideraba.

Sainz se anotó su cuadragésima segunda victoria en el Dakar con una gran remontada en la primera especial, en la que llegó a ir décimo a 3:17 de Ekstrom tras sufrir un pinchazo. Al sueco le destronó en los últimos 90 kilómetros, en los que también superó al francés Sébastien Loeb (Bahrain).

Igualó así a Nasser Al-Attihad (Toyota) en victorias de etapa, y se queda a siete del francés Stéphane Peterhansel (Audi) -los dos en activo- y a ocho del finlandés Ari Vatanen.

El piloto madrileño fue el que menos tiempo invirtió en los 367 kilómetros de especial (3h20:41). Con la aplicación de sanciones, Ekstrom se vio relegado a la decimoquinta posición y su puesto en el podio fue para Yazeed al Rajhi (Overdrive), que también se vio beneficiado por el minuto que le endosaron al francés Guerlain Chicherit (GCK Motorsport).

En la general, el madrileño lidera con 10 segundos sobre Loeb, segundo en la primera etapa, y 2:01 sobre Al Rajhi. El vigente campeón, Al-Attiyah, es sexto a 7:17 y el segundo mejor Audi, el de Peterhansel, está a 8:51 del líder.

El Dakar perdió en la primera etapa al vigente campeón. El británico Sam Sunderland (GasGas) sufrió un accidente en el kilómetro 52 de la primera especial de la prueba de resistencia y tuvo que abandonar.

Aunque se encontraba “consciente y con movilidad completa”, según precisó la organización, el doble ganador del Dakar (se impuso también en 2017), que lideraba la etapa antes de la caída, hubo de ser trasladado al hospital de Yanbu para someterse a exámenes médicos adicionales.

Ya sin Sunderland en competición, el californiano Mason Klein (KTM) en su estreno en la categoría RallyGP, dominaba la especial tras 168 kilómetros con 1:26 sobre Sanders, 1:51 respecto a Ricky Brabec (Honda) y 2:26 sobre Barreda.

🇸🇦 What a place! ❤️ Beautiful scenery on Stage 1 around Sea Camp near Yanbu, Saudi Arabia #Dakar2023 pic.twitter.com/StIJRSg6ct

Sin embargo, llegó al último paso intermedio, el del kilómetro 277, con solo veinte segundos sobre Sanders, que iba a más, y, finalmente, cedió.

En un final apretado, el australiano evitó el triunfo del chileno Pablo Quintanilla (Honda) por siete segundos, Brabec se quedó a diez y Barreda, a veinte.

La clasificación dio un vuelco unas horas después tras las sanciones que les aplicaron a Sanders (dos minutos), Quintanilla (dos minutos) y Barreda (un minuto).

Así, llegó el segundo golpe del día para GasGas y la victoria fue para el estadounidense de Honda Ricky Brabec, con el argentino Kevin Benavides (KTM) y Klein en el podio. Barreda mantuvo la cuarta plaza y en la general también ostenta esa posición a 45 segundos del californiano.

El argentino Manuel Andujar se impuso en el pulso que mantuvo en quads con el francés Alexandre Giroud. El duelo de ganadores de los dos últimos Dakar se lo llevó el de 2021, pero el francés mantiene el primer puesto en la general con 21 segundos sobre el sudamericano y 9:52 respecto al brasileño Marcelo Medeiros.

El chileno Francisco ‘Chaleco’ López (Red Bull) se adjudicó la primera etapa del Rally en prototipos ligeros, con Cristina Gutiérrez (Red Bull) décima después de haber tenido que abrir pista por su triunfo en la prólogo. La burgalesa se dejó 19:22 minutos.

Feel the rush as we ride with @mattiasekstroem @audisport on Stage 1 #Dakar2023 pic.twitter.com/USfpS4qp0Z