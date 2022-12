Por qué Facundo Chapur no fue autorizado a correr en el Turismo Carretera

Luego de la reunión habitual de los martes, la Comisión Asesora y Fiscalizadora de la ACTC sacó un comunicado donde dio a conocer el listado de pilotos que podrán pegar el salto del TC Pista al Turismo Carretera.

Para la temporada 2023 son 9 los protagonistas que tendrán la posibilidad de cumplir el sueño. Quien deberá seguir esperando es Facundo Chapur. El cordobés tendrá que continuar en el TC Pista y eso generó mucho ruido, por parte del público, en las redes sociales.

Por qué no fue autorizado

Chapur no recibió el pase al TC porque reglamentariamente no puede. El reglamento de la ACTC para el TC Pista es claro en ese sentido. La normativa es tajante. Del TC Pista al TC solo ascienden el campeón y el subcampeón. Facundo finalizó cuarto en el torneo. No hay dudas que la medida es antipática pero esa es otra discusión.

Ahora bien, la nueva normativa del 2022, que no está escrita, llevó a la ACTC a ascender a los pilotos Gustavo Micheloud, Elio Craparo, Cristian Di Scala, Juan Garbelino, Martín Vázquez y Humberto Krujoski. A ellos se les computaron las competencias que corrieron entre la categoría y las TC Pick UP y les da un centenar de carreras. Por ese motivo fueron autorizados a pasar al TC. Facundo Chapur cuenta con 30 carreras en TC Pista y 21 en las TC Pick Up.

Otto Fritzler y Santiago Álvarez, por ser campeón y subcampeón de la especialidad, y Marcos Quijada por ser campeón 2021 del TC Mouras también pasarán al TC.

Para los hinchas de Chapur, y para el mismísimo piloto, la noticia fue dura. Los pergaminos logrados por el de Córdoba y el camino recorrido dentro del automovilismo no le alcanzaron para lograr el objetivo. ¿Es una pena? Si ¿Hay un reglamento por cumplir? Si. ¿Los pilotos saben las reglas de juego? Si. ¿Habría que debatir dicho punto? Si.

Fuente: LB24 / Carburando.