“Sentí un estruendo tremendo, me asomé y vi un auto adentro de mi casa”

Nélida todavía está muy nerviosa. Y teniendo en cuenta lo ocurrido, no es para menos.

Es que anoche, un conductor alcoholizado se incrustó en el frente de su casa, la cual se ubica sobre Zelarrayán al 1400. El automovilista dio 2,85 gramos de alcohol por litro de sangre.

Esta mañana, aún aturdida, la mujer de 89 años dialogó con el móvil de La Brújula 24. “Yo recién me había ido al dormitorio, no me había acostado todavía. Un señor que no tendría que manejar porque es grande, se descompensó y pasó esto”, contó al comienzo de la nota.

Luego, se enteraría de que el hombre que manejaba no estaba en condiciones, pero por otro motivo. “Se metió adentro, hizo un desastre. Después con la misma fuerza empezó a desprenderse todo. Sentí semejante estruendo y cuando me asomé dije ‘Ay dios mío’, rompió la ventana, hizo un desastre”.

“Dijo que se había descompensado, ahora me entero que había tomado. Lo tuvieron que bajar del auto porque él solo no quería hacerlo. El alcohol está haciendo estragos, la cantidad de autos chocados es impresionante”, consideró.

El infractor se llama Juan Carlos Khun y tiene 60 años de edad. A pesar de la violencia del impacto, resultó ileso. Y cabe recordar que una ambulancia se acercó al lugar para asistir por precaución a la dueña del inmueble