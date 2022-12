El DT del PSG contó como está la relación entre Messi y Mbappé después de la final del Mundial

Christophe Galtier, entrenador del PSG, habló hoy sobre la vuelta de Lionel Messi a la prácticas. tras las fiestas de fin de año, y se refirió a cómo quedó la relación entre el astro de la Selección Argentina y Kylian Mbappé, luego de disputar la final del Mundial de Qatar 2022.

Consultado en rueda de prensa, en la previa del duelo de mañana contra Racing de Estrasburgo, el DT afirmó que espera contar con la Pulga Messi “2 o 3 de enero“, tras pasar Año Nuevo en Rosario. De esta forma se perderá tres partidos con su equipo, dos por Ligue 1 y uno por Copa de Francia, y volvería a jugar el 11 de enero contra el Angers, por la fecha 18.

Luego se refirió a cómo se encuentra la relación entre Messi y Mbappé, tras haber sido rivales en la espectacular final de la Copa del Mundo. “Lo que pasó en Argentina no lo sé ni me corresponde, pero Messi no le faltó el respeto a Mbappé. Se dieron la mano, y Kylian tuvo una actitud ejemplar después de caer derrotado porque felicitó tanto a Leo como a (Lionel) Scaloni. Eso es lo que me importa“, destacó Galtier.

Además, el DT elogió al crack francés por su actitud de regresar antes de lo previsto a los entrenamientos: “Su actuación durante el Mundial fue brillante, acabó como máximo goleador. Después de la final hablamos con él y nos dijo que quería volver pronto. En algún momento tendrá que descansar, sobre todo mentalmente“.

Los partidos que se perderá Messi en el PSG

28.12.2022 – PSG vs. Strasbourg – Ligue 1

01.01.2023 – Lens vs. PSG – Ligue 1

06.01.2023 Châteauroux vs.PSG – Copa de Francia

Fuente: TyC Sports