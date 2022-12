Entrega de actas a nieto recuperado: la felicidad del verdadero nombre

“Hoy se termina de hacer justicia”, dijo José Roberto Maulin Pratto -el nieto 120 recuperado por las Abuelas de Plaza de Mayo- cuando la secretaria de Derechos Humanos Lucila Puyol y el director general del Registro Civil de la provincia Mariano Gálvez le entregaron las actas de su nacimiento y las de sus hijos, Malena y José Ignacio, con sus verdaderos nombres y apellidos.

“Esperé 13 años para esto”, se emocionó José. Él conoce su filiación desde 2009, cuando el análisis genético le confirmó que era hijo de perseguidos por el terrorismo de estado, Rubén Maulín y Luisa Pratto y que lo habían robado en la misma sala de partos, en el Sanatorio Reconquista, el 26 de marzo de 1977.

En setiembre de 2016, el Tribunal Oral de Santa Fe condenó a su apropiadora Cecilia Góngora de Segretín y a la médica que falsificó el acta, Elsa Nasatsky de Martino, pero también declaró que el “certificado de nacido vivo a nombre de José Luis Segretín era falso” y ordenó al Registro Civil de Reconquista que lo “rectifique” y “expida un nuevo documento que acredite la verdadera identidad” del apropiado. “Hoy se hizo justicia”, se emocionó José. “Es uno de los días más importantes de mi vida, estoy feliz”.

José recibió las partidas de su nacimiento y las de sus hijos acompañado por su padre Rubén Maulin y la directora de Memoria, Verdad y Justicia de la provincia, Valeria Silva, entre otros.

El director del Registro Civil de la provincia Mariano Gálvez reveló que el caso de José lo “conmovió” –él es un año menor-, así que ordenó reparar de las actas de filiación, con los nombres de “sus papás biológicos”.

José –sentado al lado de su padre, Rubén Maulin- recordó a sus abuelos y abuelas. “No me cabe otra cosa que mirar al cielo y dar las gracias a aquellos que no llegamos a conocer, pero que han estado” en la lucha por su identidad. “Hoy es un día muy especial, me siento más completo, con todos mis derechos. Es uno de los días más importantes y felices de mi vida. Esperé 13 años por esto, han pasado más de seis años desde de la sentencia y hoy se termina de hacer justicia. Gracias”.

Fuente: Página 12