Le carnearon vaquillonas preñadas y hace un desesperado pedido de ayuda

Con desesperación pide ayuda por sus redes sociales el dueño de cuatro vaquillonas preñadas que en las últimas horas fueron faenadas en un campo que arrienda a 2 kilómetros de la planta urbana de Mayor Buratovich.

“Me carnearon 4 vaquillonas de 450 kilos que parían en marzo. Esto fue en las últimas 48 horas y ya realicé la denuncia penal”, expresó Martín Iseppi.

La sustracción se consumó en el establecimiento “La Blanqueada”, situado frente a un tambo.

“Cuatro animales de 500 kilos no se carnean para comer por necesidad. Estos son delincuentes que están vendiendo la carne. Si saben de alguien que esté vendiendo en negro, pasen información con reserva de identidad al 2914148574”, indicó Iseppi, quien hizo un llamado especial para que se tome conciencia de lo que está sucediendo.

“Pido que me den una mano para hacer circular este mensaje y que se tome conciencia de lo que está pasando a 2 km. de Mayor Buratovich. Hoy me pasó a mí; mañana, si no frenamos a estos delincuentes, le puede ocurrir a ustedes”, afirmó.

En la puerta de la comisaría de Mayor Buratovich, a la que acudió para aportar algunos datos que podrían permitir encauzar la investigación, el denunciante habló con la redacción de La Brújula 24.

“No me dejaron osamenta ni nada, sólo un charco de sangre. De la ruta es a 1,4 kilómetros y a mil metros de la casa. Limpios, son 1000 kilos de carne y es muy difícil que alguien se descarte de eso casa por casa. La gente a veces no hace denuncia porque cree que no va a pasar nada, pero si no se realiza la policía no puede intervenir”, manifestó.