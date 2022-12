Lautaro: “Soñábamos con traer la copa para sacarle una sonrisa a todos los argentinos”

Lautaro Martínez aseguró que la selección argentina tenía como meta ganar la tercera copa del mundo al país para traer alegría en medio de las difíciles situaciones actuales que se viven y tras lo complicado de la pandemia.

El futbolista fue declarado como ciudadano ilustre de la ciudad en un acto celebrado en el Teatro Municipal de Bahía Blanca, y en rueda de prensa compartió cómo vivió el triunfo del equipo, comentó por qué no fue titular en todos los partidos y reiteró lo dicho por sus compañeros sobre la solidez del equipo.

“Con las situaciones difíciles del país que hemos vivido, con la situación por el Covid, muchas familias que han perdido familiares, su trabajo, desde nuestro rincón siempre soñamos con esto. Soñábamos con traerla (la copa) para sacarle una sonrisa a todos los argentinos, por estamos felices de brindar ese ratito de felicidad”, afirmó.

Martínez detalló que no llegó al mundial al 100% de condiciones físicas, debido a dolencias en su tobillo, y que por eso fue sustituido por Julián Álvarez. “Ahí es donde está el mensaje de todos juntos. El grupo está sobre lo individual. Me tocó llegar de una manera que no quería con el tobillo con mucho dolor y entro él y lo hizo de la manera que queríamos. Él ha hecho una gran copa del mundo. Cuando tenés un compañero a ese nivel te hace mejor a vos”, dijo sobre ese aspecto del torneo.

El bahiense también dio un consejo para los más pequeños que se inician en el fútbol: “Disfruten de este deporte, de este juego, porque es lo más lindo que existe. Pueden pasar millones de cosas en un minuto. Sueñen porque si uno sueña, con las ganas, con humildad, mucho trabajo y sacrificio, con esas cosas que nos caracterizan, es más fácil llegar a ese sueño”.

Sobre el equipo, Martínez resaltó que “este grupo mostró mucho carácter, mucha personalidad, es allí donde apareció lo que hemos formado entre todos, porque empezar el mundial como empezamos no era como queríamos, pero eso nos hizo más fuertes, porque desde allí jugamos seis finales”.

El delantero de la selección agradeció el apoyo de su familia, así como de la hinchada que viajó a Doha y que los alentó en los partido.

En el mismo acto fue declarado ciudadano ilustre el árbitro bahiense Facundo Tello, quien destacó sentirse muy contento por haber tenido la oportunidad de dirigir partidos en el Mundial y luego hinchar por la selección.