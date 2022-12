Se termina otra semana y por supuesto no podía faltar ella: la periodista Laura Ubfal.

Exclusivo: el futuro de Marcelo Tinelli y “Laflia”

Tras la finalización en este jueves del “Canta Conmigo ahora” que dejó grabado Marcelo Tinelli y luego el suplemento del formato que condujo Manuel Wirtz y que, supuestamente se verá en este verano en los fines de semana para eltrece, se terminó la relación de 17 años entre la productora “Laflia” y la empresa televisiva.

De ahora en más llegará una reestructuración de la productora al terminar el contrato con el canal y verán el armado de nuevos equipos para lo que viene.

Por empezar, la mudanza: después de varios años, “Laflia” deja el espacio de Don Torcuato el próximo 31 de enero y quienes sigan trabajando con Tinelli se trasladarán a nuevas oficinas alquiladas en el barrio de Palermo, lugar que se está definiendo en estas horas.

De ahora en más, Marcelo Tinelli y su gente, siempre Chato Prada y Fede Hoppe junto a él, preproducirán el reality familiar del conductor y productor, del que se grabará un trailer en días en el Uruguay para Amazon Prime Video.

El reality se estaría concretando entre abril y mayo para la plataforma y “Laflia” encara otros proyectos para el 2023 que ya están en marcha en negociaciones con canales abiertos y streamings.

Suar, Peretti, Wexler, Araceli y muchos más en una ficción

Este viernes 23 de diciembre a las 23 horas llega a la pantalla de eltrece un programa homenaje que recorre los 20 años de especiales de la Fundación Huésped, en la voz de sus protagonistas. Participan Adrián Suar, Diego Peretti, Eleonora Wexler, Tomás Fonzi, Andrea Pietra, Diego Ramos, Araceli González, Benito Cerati, Fernando Dente, Tomás Kirzner, Florencia Torrente y Dalia Gutmann.

Sobre los Especiales de tele de Fundación Huésped

Desde hace 20 años y con el doble objetivo de generar una instancia de comunicación y concientización masiva y, a la vez, generar fondos para sostener las actividades gratuitas que ofrece Fundación Huésped, desarrollamos una ficción de una única emisión que se emite en la semana del Día Mundial del Sida por eltrece.

Sobre Fundación Huésped

Fundación Huésped es una organización argentina con alcance regional que, desde 1989, trabaja en áreas de salud pública con el objetivo de que el derecho a la salud y el control de enfermedades sean garantizados. El abordaje integral incluye el desarrollo de investigaciones, soluciones prácticas y comunicación vinculadas a las políticas de salud pública en nuestro país y en la región.

La misión es desarrollar investigaciones científicas y acciones de prevención y promoción de los derechos para garantizar el acceso a la salud y reducir el impacto de las enfermedades con foco en VIH/sida, hepatitis virales, enfermedades prevenibles por vacunas y otras enfermedades transmisibles, así como en salud sexual y reproductiva.

Tini y De Paul, el show del amor

En la noche de este martes Tini brilló en su primer show en el Campo Argentino de Polo y el final fue con Rodrigo de Paul en el escenario, donde ambos se declararon su amor.

@TiniStoessel y De Paul juntos arriba del escenario 💖💖💖💖 que hermosas palabras 🙈 pic.twitter.com/dPMUaaaxuK — QUIERO (@quieromusicatv) December 23, 2022

De Paul revolucionó al público que celebró su presencia con la Copa del Mundo y el futbolista dijo que Tini es “la mujer de mi vida”. Rodrigo fue acompañado por su hija Francesca, de cuatro años.

Rodrigo De Paul junto a su hija en el show de TINI hoy #TINITOUR2022 pic.twitter.com/zshpKK4CNJ — TINI NEWS (@TINlnews) December 23, 2022

¡La locura por el campeón del mundo no para! En pleno recital de Tini, De Paul apareció con la Copa y así explotó… ¡MUCHACHOS! 🏆🇦🇷



📹 erischreiner | IG pic.twitter.com/xKZasmzD7d — SportsCenter (@SC_ESPN) December 23, 2022

“La amo con todo mi corazón” dijo de Paul y agregó “me enseña todos los días, me enseña a ser mejor, a trabajar, a no rendirme y creo que también una partecita de lo que he logrado se lo debo a ella porquel, como dije antes, en el peor momento de mi vida apareció para darme mucha luz,mucho amor”.

“Te agradezco, te amo, te merecés esto, te merecés todo lo que te pasa” finalizó Rodrigo.

A su vez Tini le dijo “te amo cada día más y estoy muy orgullosa de vos y le agradezco a la gente la forma en que los acompañaron”.

