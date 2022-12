Cómo será la prestación de servicios por el feriado nacional

La frecuencia de los colectivos este martes será como la de un sábado, debido a que se decretó como feriado nacional por motivo de la celebración del triunfo de la selección argentina en el Mundial de Fútbol.

Desde la Municipalidad también informaron que las oficinas para el trámite de licencias de conducir, ubicadas en el Paseo del Sol, atenderán en su horario habitual de 8 a 19, pero serán reprogramados los turnos de exámenes prácticos (se notificará vía email).

Las actividades escolares también serán suspendidas en Bahía y los exámenes que se rendirían este martes serán reprogramados en cada una de las escuelas.

El gobierno nacional tomó la decisión de que el martes 20 de diciembre sea no laborable, pero que los bancos y la AFIP trabajen hasta mediodía.

La recolección de residuos se hará con normalidad, las oficinas de SUBE estarán cerradas, a excepción de la ubicada en el Shopping (de 10 a 21).

También se informó que no se cobrará el uso del sistema de estacionamiento. Se deberán respetar los sectores no permitidos, zonas reservadas, paradas de ómnibus y carriles preferenciales.

En tanto, el cementerio mantendrá el horario de visita habitual: de 8 a 17. Habrá un servicio de guardia y la atención en la administración será de 7 a 12. Estarán habilitados tanto el acceso principal de calle Lejarraga como el ubicado en Sarratea y Abad.

Los puntos de vacunación contra el Covid 19 que estarán abiertos serán los de La Falda (Humboldt 56) y Cono Sur (Caronti 72) de 8 a 13. También abrirá el Centro de Testeo Pampa Central.

En las dependencias municipales no habrá atención al público, pero se mantendrá la actividad de fotos y entrega de cartas a Papá Noel en el horario de 10 a 12 y de 18 a 20 en el hall del palacio comunal.

Por su parte, la Universidad Nacional del Sur (UNS) “que se mantendrán las guardias en las distintas unidades académicas y pabellones de aulas con el fin de permitir la realización de actividades que no puedan ser postergadas, como exámenes finales u otras actividades evaluatorias. En las demás dependencias no habrá atención del personal no docente”.