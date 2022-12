Un abuelo miró el partido por la vidriera de un local: invitan a acompañarlo el domingo

Carlos tiene 83 años y se hizo conocido en las redes sociales cuando se publicó una foto suya mirando el partido de Argentina contra Croacia sentado en una reposera frente a la vidriera de un local de electrodomésticos en Paraná.

“Mientras no me echen, ahí voy a estar”, aseguró. De hecho, hay quienes se anotaron para acompañarlo a ver la final. Él solo les pide dos cosas: “Que me mantengan el lugarcito y tranquilidad para poder verlo”.

Es la segunda vez que lo hace, porque antes vio allí mismo el partido de Argentina contra Países Bajos, con la diferencia de que por sugerencia de su hijo, en esta ocasión buscó un asiento.

Aseguró que lo hizo por cábala y “para poder ver tranquilo porque tuve unos acompañantes bastante fulerones”. Sumó que optó por disfrutar de los encuentros mundialistas desde la casa de electrodomésticos “porque tiene una pantalla súper grande”.

A través de la redes varios de los usuarios respondieron a la publicación de la foto invitando a unírsele el domingo para ver la final contra Francia, mientras desde la tienda aseguraron que le regalarán un TV nuevo con antena de TDA para que lo mire desde su casa.

“Tengo cuatro festejos, los del 78, 86, y del 90 y el de Brasil cuando salimos subcampeones, además de la Copa América”, dijo emocionado de poder ver nuevamente a la Albiceleste en la final del Mundial.

Fuente: El Once / LB24