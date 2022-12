Activista alemán pegó su mano en el asfalto: mirá cómo lo rescataron

En el medio de una protesta en Alemania, activistas medioambientales que forman parte de la organización “La última generación” se mostraron el domingo pasado contra los nuevos contratos para favorecer la explotación de combustibles fósiles y ante la falta de políticas oficiales para frenar el calentamiento global.

Con el objetivo de llamar la atención del mundo ante el cambio climático, los activistas buscan ingeniárselas para realizar acciones que impacten en la sociedad. Sin embargo, esta vez uno de los integrantes decidió pegar su mano al asfalto de la ciudad alemana de Maguncia para detener el tráfico pero no le salió como esperaba.

Para llevar a cabo su ingeniosa idea, el activista Raúl Semmler utilizó una mezcla de arena y pegamento industrial y pegó su mano al asfalto de la calle Binger.

El objetivo del grupo era que se imponga una ley que limite la velocidad a 100 km/h en las autopistas y una multa permanente de 9 euros para ahorrar CO2 y proteger así el clima.

Semmler estaba acompañado por otros activistas que también se pegaron al pavimento, aunque fueron más prevenidos y no utilizaron la misma mezcla que él. Cuatro activistas utilizaron únicamente pegamento, mientras otros dos decidieron solo sentarse al lado de los demás pero no pegarse, para que en caso de emergencia no se bloqueara un carril de la calle.

Para liberar al activista, miembros de la Policía y Defensa Civil decidieron cortar el asfalto alrededor de la mano utilizando un martillo neumático. Después de una hora y media de trabajo, el activista fue liberado y detenido por infracciones a la Ley de Reunión y daños a la propiedad.

Fuente: Diario Popular