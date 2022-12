Domingo de octavos de final: quiénes se juegan el pase a cuartos

Tras un sábado en el que Argentina consiguió su lugar entre los ocho mejores equipos del Mundial Qatar 2022 al ganarle a Australia 2 a 1, el domingo continúan los partidos de octavos de final y se definen otro de los encuentros de los cuartos de final.

Las dos citas de la jornada serán: Francia – Polonia e Inglaterra – Senegal.

Francia, primero del Grupo D y actual campeón del mundo, y Polonia, segundo del Grupo C, jugarán hoy por los octavos de final del Mundial Qatar 2022. El encuentro comenzará a las 12.00 en el Estadio Al Thumama y contará con la transmisión de la señal TyC Sports y DirecTV.

Francia se clasificó como líder del Grupo D, con dos victorias (4-1 ante Australia y 2-1 con Dinamarca) y una sorpresiva derrota con suplentes (1-0 ante Túnez). Polonia, por su lado, clasificó como escolta en el Grupo C, con cuatro puntos (0-0 vs. México, 2-0 vs. Arabia Saudita y 0-2 con Argentina).

Con sus titulares en cancha, Francia aparece como el favorito, de la mano de figuras como Adrian Rabiot, Antoine Griezmann, Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé y su goleador histórico, Olivier Giroud.

Polonia aparece como el equipo que apostará a un esquema defensivo y cerrado, con Robert Lewandoski como referente ofensivo.

El seleccionado de Inglaterra también jugará hoy ante Senegal en un partido por los octavos de final de la Copa del Mundo.

El encuentro se jugará a partir de las 16 (hora de Argentina) en el Estadio Al Bayt, con capacidad para 60.000 espectadores y ubicado en la ciudad de Al Khor, 45 kilómetros al norte de la capital Doha, que se destaca por su llamativo diseño, similar a una carpa árabe.

Iván Barton, de El Salvador, será el árbitro del encuentro, uno de los mejores evaluados hasta el momento y que ya dirigió dos partidos: Japón-Alemania y Brasil-Suiza.

Cómo ver los partidos del Mundial gratis, TV y por streaming

Los partidos de la Copa del Mundo son transmitidos por TyC Sports, TV Pública y DirecTV. De manera online puede seguirse a través de Personal Flow, DirecTV Go y Telecentro Play.

Fuente: A24