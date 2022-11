Crimen de la militar: “Rojas es un psicópata y no le gustaba que Yoseli sea extrovertida”

Lorena, tía de Yoseli Agustina Herrera Nadal, conversó esta mañana con LA BRÚJULA 24, minutos después de que se hallara el cuerpo en un sector del Arroyo Napostá, a partir de la confesión de Jorge Rojas quien se autoincriminó como el autor del femicidio. En el diálogo, dejó frases espeluznantes y reveladoras.

“Estamos destrozados, consternados, pero sinceramente sabíamos muy poco. A fines de julio ella vino a Guaymallén tiempo atrás junto con Rojas y lo presentó como amigo. La sensación que daba era de una persona sumisa, no daba la sensación de que fuera posteriormente el asesino de mi sobrina”, mencionó la mujer, en la charla exclusiva con el programa “Bahía Hoy”.

Y prosiguió con su minucioso relato: “Ella le comentó a sus primas que estaba saliendo con esta persona. Se trataba de una chica muy extrovertida y a este hombre no le gustaba ese rasgo de su personalidad, como todo psicópata, un hombre tóxico. No sabíamos que compartían departamento y que iban a pasar los fines de semana juntos. Creíamos que vivía en la Base”.

“Ellos se conocieron trabajando en Bahía Blanca. A mi sobrina nunca se la escuchó decir nada respecto de un maltrato físico, lo psicológico lo comunicó luego a sus primas. Y ahora, cuando se produjo la desaparición, nos comunicamos con sus compañeras de la Base y ellas les dijeron que la maltrataba”, consideró, en otro tramo de la nota radial.

No obstante, Lorena graficó que “Yoseli era una topadora, con un carácter muy fuerte, le hacía frente a todos. Si Rojas la mató, la había madrugado porque mi sobrina era capaz de enfrentar a quien fuera. Ella ya venía mencionando que no lo soportaba más porque era un sujeto muy obsesivo, controlador y tóxico. Creo que esta última discusión pudo haber derivado en que actúe como todo psicópata que no se aguantó la decisión”.

“Vio el partido con otras personas y él (Rojas). Incluso nos mandó una foto besando la camiseta, feliz de que la Selección haya ganado y posando con el asesino a su lado. Luego, ella se fue a comprar una gaseosa y no volvió más. Al rato les comentó a sus amigas que había discutido con su novio”, contó sobre los últimos momentos con vida de la joven militar.

Sin embargo, lo más aterrador fue la actitud del ahora detenido: “El lunes, cuando había que presentarse a la Base, ella no se presentó. Él fue a trabajar y le preguntó a todos si sabían algo de su novia porque no la había visto desde el sábado. Para ese entonces ya la había matado y se había descartado del cuerpo”.

“Nos enteramos por este diario digital, a través de la página de Facebook. Hicimos una serie de llamadas y nos confirmaron que efectivamente estaba desaparecida. Viajaron los familiares directos, a partir de una colecta, para poder ir a Bahía”, sostuvo, con la voz entrecortada.

Y cerró: “Él mismo dijo cuando vino a Mendoza reveló que tenía una restricción de acercamiento hacia su ex pareja y no lo dejaban ver a su hijo. Eso nos hizo un poco de ruido, pero su cara de inocente hacía pensar que no mataba una mosca”.