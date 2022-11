Los vampiros han llegado al sector online

Hace poco publicamos un análisis de la película de temática vampiresca, Day Shift, de la mano de un querido colaborador. Hoy, vamos a analizar la temática en sí desde otro prisma que va más allá del prisma de los largometrajes. Queremos mostrar la influencia que este rubro tiene en el sector del casino online. ¿Se atreve a seguir leyendo?

Book of Vampires

Tras largos siglos después de la “existencia” de los vampiros podemos confirmar que el tema vampiresco sigue bastante vivo en la actualidad. Más allá del cine como vimos en otro post, queremos hacer especial mención a la influencia que este género ha inspirado a desarrolladores de software de casino.

A continuación, vamos a ver algunos ejemplos de títulos de slots ambientados en vampiros que un casino chile online tiene en su oferta de juegos online y móviles:

Book of Vampires de Tom Horn Gaming

Este juego de tragamonedas desarrollado por Tom Horn Gaming está ambientado en una novela de vampiros. Es curioso que, entre tantos tipos diferentes de monstruos que han sido elementos básicos de la cultura popular durante siglos. Desde los zombis hasta los extraterrestres, en los casinos no faltan creaciones extrañas dispuestas a invadir tus pesadillas.

Sin embargo, ninguno de estos monstruos se puede comparar con los demonios chupasangre de la tradición vampírica. ¿Qué tiene el vampiro que ha cautivado tantas imaginaciones a lo largo de los años? Quizá sea el elemento de transgresión y romance prohibido que atrae a muchos jóvenes adultos. Sea cual sea la razón, el vampiro es un ejemplo perfecto del poder de la leyenda. Y es este poder el que los hace tan atractivos para cientos de millones de personas en todo el mundo.

En este juego de tragamonedas, podemos encontrar elementos típicos que nos recuerdan a series y películas de vampiros, tales como: un libro con una cruz, los ajos, letras y números sangrientos, un ataúd, un cáliz lleno de sangre y las propias figuras de vampiros.

Hard Vampire con personajes de la literatura gótica

Este otro slot ambientado en temática de vampiros ha sido desarrollado por Worldmatch Gaming, un desarrollador líder en la industria del iGaming.

Este juego está protagonizado por diferentes tipos de vampiros, lo que le ha convertido en una gran conquista de la atención de los los jugadores principiantes durante los últimos años. El juego explora los aspectos culturales del más importante de los malvados personajes de la literatura gótica. Además, en sí, el juego es muy entretenido, así que no es sorprendente que tenga una amplia base de fans que lo disfrutan. Eso sí, ¡no tienes que tener miedo a la sangre! Si le interesa aprender más acerca de Hard Vampire, puede disfrutarlo en casinos como Mr Bet Chile.

Vampire vs Wolves de producción de Pragmatic Play

Es un título de tragaperras desarrollado por la empresa líder, Pragmatic Play. El juego tiene lugar en una tierra medieval e implica a dos clanes enfrentados, los vampiros y los lobos. El objetivo del juego es conseguir los mismos elementos de un mismo clan.

Cuando se trata del mundo sobrenatural de los vampiros, es difícil no pensar en el super éxito de 2011 de Microgaming, Immortal Romance, que, en gran parte, gracias a su banda sonora legendaria y su narrativa única, se considera una de las mejores tragamonedas en línea jamás lanzadas. Debido a esto, no es improbable pensar que los jugadores tienen ciertas expectativas cuando se enfrentan a temas con los que pueden estar familiarizados desde antes. Sin dejar atrás la gran banda sonora de Vampire vs Wolves de lo más realista y tenebrosa.

Vampire Hunters, el rey de las novelas de terror

Y para terminar, os queremos mostrar Vampire Hunters, un título diseñado por 1×2 Gaming.

El Vampire Hunters es un juego de video slots con 5 líneas de juego, que cuenta con una jackpot total de 40.000.000 de dólares.

La aplicación de juegos está enfocada en el mundo de las novelas de terror, donde los jugadores deben sumergirse en un ambiente tétrico para conseguir coincidir 5 elementos de los más representativos del juego: un broche de diamante, un libro con una cruz, una estaca en forma de cruz, mientras de fondo ves a un ataúd moverse y abrir su puerta, acompañada de la increíble banda sonora que te genera un ambiente de lo más real e inmersivo.

¿Qué te han parecido estos títulos de slots? Si eres un fan de la temática vampírica y te gustaría conocer algunos juegos más, ¡escríbenos! Estaremos encantados de compartir otros favoritos contigo.