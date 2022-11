Grooming, cómo prevenir desde la familia y la escuela

Las amenazas en las redes sociales para los niños desde edades tan tempranas como los 8 años están latentes y la familia y docentes tienen un rol clave para prevenir delitos como el grooming. En Bahía Blanca, el Observatorio de Redes Sociales y la ONG Argentina Segura, trabajan proporcionando herramientas para ellos y para los chicos y chicas.

Romina Cavallo, coordinadora de Argentina Cibersegura, afirmó que es importante tener claro lo que es el delito de grooming y detalló que para que este exista deben darse tres elementos: una interacción de un adulto con un menor, que sea través de medios tecnológicos y una acción de índole sexual (un chat, el intercambio de abuso sexual infantil, fotos, videos).

“Para que se concrete el delito deben estar esos tres elementos. Hay casos donde a lo mejor dicen que fue una conversación y no pasó nada más, pero ya es motivo para guardarlo y hacer una denuncia, porque trabajando en red se logra allanar y encontrar a ese acosador”, explicó.

Por su parte, Romina Pires, concejala y coordinadora del Observatorio de Redes sociales, dijo que “hay todo un mundo (en redes sociales) al que nosotros los adultos tenemos que acercarnos para comprender por dónde van las amistades y necesidades (de los chicos)”.

Pires alertó que hay muchas denuncias que involucran la franja etaria entre los 8 y los 12 años, especialmente con juegos en línea. “Pasa que se da el celular y no hay una explicación de los riesgos. Hay que explicarle que debe tener cuidado, no compartir información personal, no contar donde vive o compartir fotos”, dijo.

“En el observatorio, que funciona desde 2018 desde el HCD, analizamos mucho las estadísticas de las denuncias, dónde se dan para después generar charlas para la comunidad, es importante porque ayuda a acompañar, son todo este mes con la idea de que la familia, un docente, un profe de un club de barrio, alguien de una iglesia, que pueda escuchar y encontrar una comunidad de apoyo”, agregó.

La concejala dio un ejemplo reciente ocurrido en la ciudad, en el cual una marca de mallas y ropa interior, que no identificó, ofrecía a chicas entre 14 y 15 años, tomarse fotos con esas prendas a cambio de dinero, tras contactarlas por redes: “Después de dos meses empiezan a ver que hay cosas raras, no había cartel en el sitio, solo una puerta al fondo. Una de ellas no entró por intuición, pero fueron sin adultos, fueron solas y luego esta gente las bloqueó”.

Para denuncias se puede contactar a la Fiscalía General en Moreno 25 o por teléfono al 2914500226, también a cualquiera de la comisarías de la policía o en la Comisaría de la Mujer y Familia en Berutti 664 (2914558762). Además, puede ser por el correo: [email protected]