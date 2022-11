Vettel palpita el retiro: “La idea lleva mucho tiempo en mi cabeza”

Sebastian Vettel afronta sus últimos días como piloto de Fórmula 1, el alemán que debutó en 2007 sustituyendo a Robert Kubica después de su histórico accidente en Canadá, pondrá fin en Abu Dhabi a una de las carreras deportivas más fructíferas de la historia de la categoría con unas estadísticas que le sitúan en el top 3 de pilotos con más victorias de la historia, y en el top 4 en lo que a campeonatos del mundo se refiere.

Ante la que será su última carrera en F1, Sebastian ha hablado para el podcast oficial de la categoría, Beyond de Grid, donde se ha sincerado acerca de cómo consumó la decisión de dar un paso al lado.

De este modo, para Seb fue toda una liberación el alcanzar la decisión definitiva, que se hizo pública a finales de julio: “Creo que sentí un gran alivio, porque la decisión es muy importante y me cambia la vida”, comienza Vettel, para quien esta determinación fue la culminación de un proceso largo:

“Estuvo en mi cabeza y creció dentro de mí durante mucho tiempo, [y hubo] muchas conversaciones con mi esposa y conmigo también, tratando de entender inicialmente esa voz que se arrastraba y me dio una idea de que era el momento de seguir adelante, pero inicialmente lo rechacé”, admite el tetracampeón del mundo, resumiendo un proceso en que esta ‘voz’ evolucionó en sus manifestaciones:

“Siguió creciendo, por lo que ha sido confuso al principio, y luego diría un progreso”, avanza el piloto alemán, que una vez se decantó por emprender la senda de la retirada, cambió su actitud al volante: “Una vez que se tomó la decisión, y salió, fue un gran alivio”.

