Bezos explicó los detalles de cómo operaba la banda de los cordobeses

El Jefe Departamental de la Policía, Gonzalo Bezos, entregó en LA BRÚJULA 24 detalles de lo que fue el procedimiento exitoso que terminó con la detención de una banda de cordobeses que venía llevando adelante varios robos en autos estacionados, a partir del uso de una moderna tecnología que permitía abrirlos.

“Teníamos cuatro denuncias registradas por la sustracción de pertenencias del interior de vehículos, todos habían cerrado sus rodados y al regresar se encontraban con que no estaba colocada la traba de las puertas”, consideró Bezos, en su charla con el periodista Germán Sasso, respecto de la situación de Carlos Sebastián Bruni (41), Roberto Sirio Rivero (51) y Adrián Damián Román (44).

Y afirmó: “El trabajo que se hizo con las cámaras de seguridad se había registrado cómo trabajaban las tres personas y en el Audi gris en el que se movilizaban. Eso permitió ampliar las tareas investigativas con todas las jurisdicciones y el viernes a las 15 se logró interceptarlos, uno incluso vestido de idéntica manera respecto de un hecho en la jornada previa”.

“Estaban alojados en un complejo Los Merinos de calle Brandsen al 700, conseguimos la orden de allanamiento y el resultado fue altamente positivo. Los damnificados han declarado y reconocieron los elementos secuestrados, incluso a los vehículos de las víctimas les dejó de funcionar el cierre a distancia, algo que podría cambiar la calificación, dejando de ser hurto y convirtiéndose en robo”, sostuvo el comisario, en otro tramo de la entrevista radial.

Luego, explicó que “el aparato que utilizan es un artefacto muy chiquito, además también se incautó un anotador donde tenían anotado la marca de los vehículos con un código al lado de cada una de ellas. El valor de mercado de esta tecnología utilizada para robar asciende a 1800 euros, con el botín que logran van amortizando la inversión inicial”.

“Una de las medidas preventivas para el vecino es no dejar nada de valor en el interior de los autos porque no alcanza con trabar el auto porque hoy también pueden acceder a destrabar la puerta. Esta gente viene de Córdoba y seguramente han llevado adelante este tipo de delitos en alguna ciudad y tal vez, si no hubiesen sido arrestados, habrían continuado con el raid en otro lugar”, indicó.

En el tramo final, Bezos señaló que “los días hábiles en el macrocentro hay muchos vehículos estacionados y es difícil detectar si es el dueño o un delincuente el que está ingresando porque ya no se necesita de una barreta. Incluso se desplazaban en un auto de alta gama y estaban bien vestidos para no despertar ningún tipo de sospecha. Ese prejuicio de que parecían personas de bien termina estigmatizando la cuestión”.

“Hasta ahora les podemos imputar tres hechos, a partir de los elementos que fueron secuestrados y quienes en los últimos días sufrieron un hecho similar aún pueden acercarse a la Comisaría Segunda. Por lo que sabemos, entre sábado y domingo tenían previsto dejar el hotel en el cual estaban alojados. En el transcurso del día llegarán los antecedentes de los detenidos, pero seguramente no es la primera vez que cometen este tipo de ilícitos”, cerró.