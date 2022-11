Beligoy respaldó a Tello luego de las críticas: “Tuvo un gran partido”

El Trofeo de Campeones del último domingo protagonizado por Boca y Racing, y que la Academia conquistó agónicamente, terminó con muchas polémicas. Dos días después, y ya con los humos más bajos, Federico Beligoy, Director Nacional de Arbitraje, rompió el silencio y se refirió a la actuación de Facundo Tello, árbitro de dicho encuentro, y a otros temas calientes del arbitraje argentino.

“Facundo Tello tuvo un correcto partido en Boca-Racing”, aseguró Beligoy en diálogo con Radio Continental. Además, ante el gesto de Darío Benedetto haciendo referencia a que “Racing puso toda la plata” y el árbitro, en consecuencia, inclinó la balanza a favor de la Academia, sentenció: “Una persona integra y honesta como Víctor Blanco no merece que se diga que tiene influencia en los árbitros, Blanco es un caballero”.

En la misma línea, sobre la designación de los jueces, aclaró: “Ya no se piden árbitros, eso esta más en el imaginario de AFA. Sabemos que hay clubes que prefieren a algún árbitro en el particular. Yo soy el que está a cargo de las decisiones, por eso cuido a mis árbitros y los protejo, no los mando a canchas donde tuvieron algún error grave”.

Por otro lado, sobre las constantes polémicas en la utilización del VAR, explicó: “Cuando hay muchas dudas en la cabina del VAR, claramente no es un error claro y manifiesto, por ende recomendamos que decida el árbitro principal”. Además, afirmó: “El VAR es el cambio más radical que hubo en el reglamento del fútbol y llegó para quedarse. No sé si el arbitraje argentino mejoró, pero el margen de error a partir de la llegada del VAR definitivamente se achicó”.

Sin embargo, el Director reconoce que aún hay puntos por mejorar. En ese sentido, enumeró: “Me gustaría que en algún momento la International Board revise el tema de poder asistir al VAR en caso de una segunda amarilla. Para pasar los audios del VAR, los árbitros tienen que empezar a hablar con consideración, con un dialecto particular, no se pueden reproducir los audios de la manera en la que se comunican ahora. Las manos son un tema a solucionar, cada año le meten una modificación a la regla, por eso es muy complicado”.

Beligoy también se refirió a los árbitros que representarán a Argentina en el Mundial. “Fernando Rapallini y Facundo Tello están muy bien calificados por Pierluigi Collina (presidente de la Comisión de Árbitros de la FIFA), más allá de que Néstor Pitana haya dejado la vara bastante alta”, reveló. Pitana dirigió la final del Mundial 2018, y tanto Rapallini como Tello dirán presente en Qatar junto a los líneas Juan Pablo Belatti, Diego Bonfá, Ezequiel Brailovsky y Gabriel Chade, y Mauro Vigliano en el VAR.

Por último, aseguró: “Creo que el futbol argentino está preparado para tener una árbitra mujer dentro del campo de juego”. Como cada vez que brinda declaraciones, el responsable del arbitraje argentino siempre deja títulos resonantes, en un aspecto en el cual el fútbol encuentra cada vez más polémicas.