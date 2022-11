“Hay que disfrutar cada momento”, dijo el héroe de Villa Mitre

René Daniel Moyano, el arquero tucumano que desde ayer es sinónimo de héroe para el pueblo de Villa Mitre, dialogó esta mañana con el equipo del programa “Bahía Hoy”, que se emite por La Brújula 24.

Moyano, que tuvo que reemplazar a Facundo Tavoliere por una lesión a los 11 minutos del trascendental partido que la villa le ganó a Olimpo, terminó siendo la gran figura de la tanda de penales.

Y por supuesto, la alegría es inmensa.

“Atajar el penal decisivo, encima contra el clásico, podía quedar como el mejor o como el peor”, reflexionó en el comienzo de la nota el guardameta del tricolor, que durante la jornada de domingo contuvo dos tiros desde los 12 pasos y facilitó que su equipo avance de ronda.

“Soy de Tucumán, llegué a Villa Mitre porque me llamaron ellos. Yo tenía propuestas de Sarmiento de Chaco y Villa Dálmine, pero me convenció acá porque me dijeron que era un club muy ordenado”, recordó.

Y respecto de lo vivido en las últimas horas, agregó: “Fue una tarde muy linda, soñada”. “La gente está contenta, hay que disfrutar cada momento porque no siempre pasa esto”.

“Fue un partido duro, nadie quería regalar nada. Me gustó jugar con la hinchada en contra, estoy acostumbrado, es como que me activa verlo”, comentó. También se acordó de los simpatizantes que estaban detrás de su arco insultándolo: “No se entendía mucho lo que decían, pero estuvieron todo el tiempo ahí. Igual terminaron llorando”.

Cabe recordar que en la final del Federal A, Villa Mitre se medirá con Racing de Córdoba el próximo domingo. La ilusión está intacta.