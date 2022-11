Cristina insinuó que será candidata: “Tengo un proyecto para recuperar la alegría”

Cristina Kirchner insinuó que será candidata a presidenta y dijo que tiene “un proyecto de país para recuperar la alegría”.

La vicepresidenta reapareció públicamente en un acto de la UOM en Pilar luego de más de dos meses de ausencia tras el intento de magnicidio del que fue víctima en la puerta de su domicilio en Recoleta.

“Voy a hacer lo que tenga que hacer para que nuestro pueblo pueda organizarse en un país con alegría. Volvamos a recuperar esa alegría de que el sueldo alcanzaba, de saber que había futuro, nos la merecemos”, dijo Cristina.

“Hubo una Argentina en donde los trabajadores podían ahorrar y fue hace muy poco tiempo”, dijo Cristina respecto de sus mandatos como presidenta.

Acerca del presidente Alberto Fernández, Cristina dijo que no se arrepentía de su decisión de elegirlo como candidato en 2019. “Nosotros votamos a favor de políticas, no de personas”, dijo la vicepresidenta, que no mencionó a Alberto en ningún momento del acto. En cambio sí aludió a Sergio Massa con elogios: “El ministro de Economía está haciendo un gran trabajo”, dijo.

El público presente en Pilar coreó “Cristina presidenta”. Al cántico incluso se sumaron Axel Kicillof y Andrés “Cuervo” Larroque. “Es un sentimiento que crece de manera abrumadora, ya es imposible de ser ocultado”, dijo Hugo Yasky a C5N luego del acto.

Fuente: La Política Online