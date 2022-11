Rubinstein: “Logramos reducir el riesgo de hiperinflación, pero no lo eliminamos”

El secretario de Política Económica, Gabriel Rubinstein, dejó una serie de definiciones en su paso por el Senado para discutir con los legisladores el proyecto de Ley de Presupuesto 2023 que se trata en estos días. Aseguró que están llevando adelante políticas que le permitan a este o a otro Gobierno “dar el salto” hacia la unificación cambiaria y alertó que el riesgo de hiperinflación está presente.

“Teníamos una situación pre hiperinflacionaria en julio, la situación se desbordó y el riesgo de hiperinflación era inminente. Lo hemos reducido, aunque no eliminado, cada vez que hablemos de inflaciones anuales estamos coqueteando con la hiperinflación, pero por lo menos hemos reducido en forma significativa con distintas acciones”, agregó.

En sus comentarios reafirmó que la inflación es resultado de un desequilibrio en el mercado monetario y que la proyección de 60% de inflación contenida en el Presupuesto 2023 es realista de acuerdo a los objetivos de déficit y financiamiento monetario previstos.

“Este presupuesto no sirve para tener una inflación del 10%, para eso tendría que tener objetivos mucho más agresivos”, le dijo a los legisladores que luego aprobaron en comisión el proyecto y en dos semanas se llevará al plenario.

Agregó que “hay gente que dice que primero se necesita crecer y luego bajar la inflación. Eso es contra toda la evidencia teórica y empírica. Hay países a los que le va mal, que no crecen, que tienen enormes discusiones políticas, grietas, etcétera, pero no tienen inflación. No resuelven los problemas con la vía fácil de la inflación”.

“Un plan de estabilización mucho más duro en términos de bajar la inflación requeriría políticas fiscales más fuertes en términos de eliminar el déficit fiscal o bajarlo mucho más de lo que lo estamos bajando ahora, o distintas políticas cambiarias, monetarias o mismo de ingresos para ese resultado. No es esto lo que está en este momento en juego”, precisó.

