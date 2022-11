Gerard Piqué anunció su retiro: “Cumplí todos mis sueños en el Barcelona”

El jugador del Barcelona Gerard Piqué anunció el final de su carrera como futbolista profesional.

Lo hizo mediante un emotivo video que publicó en sus redes sociales en el que mezcla pasado y presente de su vida como jugador, pero también privada.

“Hace un tiempo que la gente habla de mí y yo no he dicho nada, pero ahora soy yo el que quiere hablar”, sentenció”.

El video dura poco más de dos minutos y muestra toda su historia en el Barcelona. Hizo sus inicios en el club y toda su carrera profesional. “Siempre he dicho que después del Barça no habría ningún otro equipo y así será, este sábado será mi último partido en el Camp Nou”, expresó el defensor central en su publicación que ya tiene más de 100 mil me gustas.

Fuente: TN