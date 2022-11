Pareja detenida por abandonar a dos niños africanos: “Esta noticia nos genera una gran satisfacción”

La noticia resonó con fuerza en las últimas horas. Tal como informó La Brújula 24, quedó detenida en San Martín de los Andes la pareja bahiense que abandonó a dos niños de República de Guinea-Bissau en una comisaría.

Cabe recordar que fue hace casi dos años, el 17 de noviembre de 2020, cuando los dos niños de seis años fueron entregados por un sujeto en la sede local de la Comisaría de la Mujer. El hombre aclaró allí que junto con su esposa los habían traído al país en agosto de 2019, y que los entregaba por razones personales.

La licenciada Letizia Tamborindeguy, que en su momento hizo la denuncia pertinente, conversó al respecto esta mañana con el equipo periodístico del programa “Bahía Hoy”.

“La verdad que esta noticia no deja de ser una satisfacción a nivel personal, profesional e institucional. Trabajamos codo a codo con el equipo de la comisaría, porque realmente fue una gran indignación lo ocurrido. Y por eso intentamos siempre hacer lo mejor para proteger a esos nenes y tengan una vida relativamente normal”, comentó.

Y respecto de la noticia del arresto, añadió que “me sorprendió, si bien nosotros hacemos un seguimiento con estas situaciones, no me lo esperaba. Y mucho menos por infracción a ley sobre el régimen legal de migraciones. Una de las cuestiones que nosotros habíamos marcado era que la documentación que habían presentado no acreditaba identidades de los nenes”.

Lic. Letizia Tamborindeguy en contacto con La Brújula 24. (Archivo)

“Eso nos llamó mucho la atención, había un pasaporte africano con fecha de salida pero ninguno de ingreso a nuestro país. Por eso, sumado a las inconsistencias que notamos, era nuestra obligación radicar la denuncia. Tanto en el Fuero Federal como en el INADI”.

“Las intenciones de la familia originalmente eran genuinas. El papá que los deja en la comisaría manifiesta que no habían podido ensamblarse, que tenían algunas cuestiones problemáticas en la crianza y que por eso habían decidido devolverlos. De hecho, la denuncia no fue por abandono, porque dejaron a los nenes en una institución como la nuestra”, consideró la profesional.

E insistió: “A partir de ahí tomaron intervención el resto de las instituciones para resolver la situación de los nenes, quienes se terminaron quedando solos”.

“Estuvieron un tiempo en un hogar de abrigo, mientras se les buscaba una nueva familia. Ahora, desde hace ya un tiempo, fueron dados nuevamente en adopción”, comentó Tamborindeguy. Y dijo que “todo se hizo para que se pudieran cumplir sus derechos, porque son personas, más allá de lo que pueda pasar con estas personas –por los padres adoptivos-. Lo importante es que los chicos se encuentran bien, contenidos por una familia”.