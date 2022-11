“Gay rompió un acuerdo de trabajo vía Twitter”, dijo Kreplak

El ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, conversó esta mañana con el periodista Germán Sasso, por La Brújula 24, y cuestionó a Héctor Gay.

Cabe recordar que durante la jornada de martes, Kreplak, que arribó a la ciudad para formalizar a Jorge Moyano como director del Hospital Penna, mantuvo un encuentro formal con el jefe comunal. Y aparentemente estaba todo bien. Pero horas más tarde, fue el propio Gay quien recurrió a su cuenta de Twitter para manifestar lo contrario.

“Le expresé -al ministro- mi preocupación por la delicada situación que atraviesa el Penna, la cual repercute en el Hospital Municipal y afecta en la atención a los bahienses y en el trabajo de los profesionales”, contó el mandamás bahiense. Y parece que no cayó bien.

Primero, habló sobre los motivos que originaron los cambios en la cúpula del centro asistencial bahiense. “Tiene que ver con un proceso de gestión, hay cambios que hay que ir profundizando, como se han hecho en varios hospitales de la provincia”. “Hay procesos que necesitan una renovación, aunque eso no significa que no se haya hecho un trabajo extraordinario durante la pandemia, con un hospital que venía complicado de la gestión anterior. Ahora estamos llevando reformas estructurales, son transiciones razonables”.

En esa misma línea, consideró como no determinante que las autoridades entrantes no sean médicos, como lo eran los anteriores. “Hay a veces una excesiva medicalización en el sistema de salud. Los médicos somos parte estructural del sistema, pero no somos los únicos. Hay una vieja frase que dice que si uno pone al mejor neurocirujano al frente de un hospital, puede ser que pierda al mejor neurocirujano o que tenga un mal director”.

“Su tarea será juntar voluntades para llevar las reformas necesarias y mejorar la atención. Se busca siempre dar respuestas a Bahía Blanca y la región”, consideró.

Inversiones

“En salud siempre hace falta más. Cuando asumimos, el Penna tenía los quirófanos casi todos cerrados y la guardia también. Las obras que inició la gestión anterior se habían paralizado. Ahora eso está todo funcionando, ayer llevamos tres nuevos equipos muy importantes para poner las anestesias. Y estamos comprando nuevos equipamientos para quirófanos. Además, se rompió el resonador y empezamos con el proceso para adquirir otro. Se ha hecho mucho y seguramente falta, pero me parece que el cambio que evidencia el hospital ha sido muy importante”.

"Le expresé -al ministro- mi preocupación por la delicada situación que atraviesa el Penna, la cual repercute en el Hospital Municipal y afecta en la atención a los bahienses y en el trabajo de los profesionales", contó el mandamás bahiense. Y parece que no cayó bien.

Falta de profesionales

“La crisis con los médicos es un tema global, y tiene que ver con cómo funciona la medicina en el mundo, en cualquier lugar del país está pasando y hay que trabajar fuertemente. No se resuelve con declaraciones contra otro ni con picardía”.

Dichos de Héctor Gay

El ministro asumió el compromiso de trabajar en conjunto y buscar una solución rápida para que tanto la guardia pediátrica como los consultorios del Hospital Penna vuelvan a funcionar con normalidad. — Héctor Gay (@hector_gay) November 1, 2022

Celebro este encuentro y la visita de @nkreplak a nuestra ciudad. Estoy convencido de que el trabajo en equipo es indispensable para cuidar y mejorar el sistema de salud de Bahía Blanca y la región. — Héctor Gay (@hector_gay) November 1, 2022

La respuesta de Kreplak

“No voy a ir a hablar con un Intendente sobre salud para hacerle reclamos, porque el diagnóstico es muy claro. Lo que fui a plantearle es que no hay ningún sentido en que intente llevar a la arena de la política una decisión que es muy compleja. Acá hay una necesidad de articular los recursos humanos, trabajadores y trabajadoras de la salud, para que puedan cumplir las funciones que la comunidad necesita y que ellos también se sientan lo mejor posible”.

“Un 85% de la atención en guardia del Penna son de personas que viven en Bahía. La mayoría de las atenciones a aquellos que vienen de zonas aledañas son derivaciones, pero no son por guardia. Y el 55% de los internados son de Bahía Blanca. Entonces, si vemos que el 80% de las consultas se podrían haber resuelto en unidades primarias de atención, eso quiere decir que hay muchas salitas cerradas y parte de la charla tuvo que ver con eso, con mejorar el flujo de atención”.

“Tambien hablamos de la importancia de no salir a hacer declaraciones para la tribuna. Lo que nunca me pasó en la vida es que alguien se ponga de acuerdo con una autoridad política, en como trabajar y en hacer una mesa de trabajo integrado, y que después pase esto. Lo peor que puede ocurrir es que la autoridad local pueda tergiversar, mentir y romper un acuerdo. Lo rompe el acuerdo vía Twitter”.

“Reclama sobre el funcionamiento del hospital, que no funciona mal, está enmarcado dentro de un sistema de salud. Hay dificultades en todo el país. Puedo entender que no sepa cómo funciona, pero tenemos que pensar una forma de trabajo en conjunto, no podemos dejar que se piense a la salud para operar sobre rivales políticos. Creo que esa es una gran dificultad”.

“Luego le escribí al intendente, pero no me contestó. Nosotros seguiremos poniendo todo el esfuerzo para mejorar el sistema de salud de la ciudad, pero me parece muy irresponsable lo que dijo Gay. Nunca me pasó una cosa así, menos aún con aquellos con los que uno se sienta y se pone de acuerdo en distintas cuestiones”.