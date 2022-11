La columna de la Ubfal: todos los proyectos de Marcelo Tinelli para 2023

La periodista de espectáculos de LA BRÚJULA 24, Laura Ubfal, sintetizó las principales noticias del mundo de la farándula, el día después de que la casa de Gran Hermano volviera a arrojar novedades fuertes que repercutieron en sus niveles de audiencia, siendo lo más visto del día para un Telefé que está cada vez más firme en lo que respecta al rating semanal.

La síntesis de su columna en el programa “Vive Cada Día”

“Así como anticipamos y explicamos que se acaba a fin de año la relación contractual entre Marcelo Tinelli y Eltrece, en los mejores términos, ahora podemos contar en exclusiva cuáles son los proyectos del conductor en lo personal y para su productora, Laflia de ahora de adelante. Marcelo quiere volver a la conducción el año que viene con un late night show, un programa nocturno, de cierre de transmisión, como fue en su momento Videomatch, un espacio distendido, al estilo argentino, con humor, musicales y entrevistas. Obviamente no sabe por dónde podrá ser, si algún canal le podrá dar ese horario, pero en este sentido ya habló con Adrián Suar, porque tiene las puertas abiertas de ElTrece para presentar proyectos, que no cree que se den en una primera etapa, pero sí tal vez más adelante. Tinelli también le ofreció a Suar un formato de reality a realizarse en la Patagonia Argentina. Es otra de las alternativas de su productora para ElTrece en la mesa de negociaciones. Laflia es parte de la producción de “Amores Inesperados”, la ficción que dirige Marcos Carnevale para Star Plus y que protagoniza Martín Bossi. Son seis episodios y Martín hace un personaje distinto en cada uno. Los capítulos son autoconclusivos y cuentan con diferentes elencos. Hacia adelante Laflia tiene los derechos de la historia del “Gordo Valor” que intentará realizar el año que viene. Otro proyecto en marcha es el reality familiar de los Tinelli, con Marcelo y todos sus hijos: Mica, Cande, Fran, Juanita y Lolo. Una idea que se realizará para alguna plataforma. El reality de talentos Canta Conmigo Ahora termina a fines de diciembre y ElTrece hará los fines de semana especiales del formato conducido por Manual Wirtz, como dijimos. El 18 de noviembre Marcelo Tinelli viaja al Mundial de Catar con algunos de sus hijos y amigos”.

“Desde que dejó su programa de entretenimientos en Canal 9 no se lo volvió a ver en la tele, pero José María Listorti tiene proyectos a futuro y entre ellos, el de volver a hacer ficción. Por eso se puso muy feliz con la convocatoria de Polka para interpretar un personaje de algunos capítulos en ATAV 2 en el universo del teatro de revistas de los 80 que cuenta la trama. Mientras tanto, Josema sigue subiendo divertidos posteos en sus redes creando gags junto a su mujer, Mónica. Listorti estuvo grabando en un teatro de Avellaneda las escenas que se verán en la telenovela que escribieron Lily Ann Martin y Claudio Lacelli y que se estrenaría hacia febrero o marzo del 2023 por ElTrece. Aunque dejó de trabajar con Marcelo Tinelli y Laflia, quedó en buenas relaciones y sería interesante que se sume a algún proyecto de la productora, para el año que viene”.

“Con todos los personajes de Nickelodeon y muchos amiguitos, algunos hijos de famosos, Mirko celebró en este sábado soleado sus 5 años. Un cumple genial, antes de partir con su padre, Marley a viajar nuevamente Por el Mundo para Telefe. Entre otras estuvieron Vicky Xipolitakis con Salvador; Jesica Cirio con Chloe, Belen Francese con Vito, Noelia Marzol con su Donatello, Georgina Barbarossa, Coco Fernandez y Virginia Elizalde con sus nietas, Guillermo Pendino y las hijas más pequeñas de Darío Turovelzky con sus papás. Marley se va a transmitir desde el Mundial de Catar, pero habrá previas en distintas ciudades de Europa y se sabe que en Doha estará con Lali y si viajan finalmente según avance la lesión de Paulo Dybala, estarán Oriana Sabatini y Cathy Fulop”.