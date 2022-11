Brandoni: “Tengo esperanza de que las cosas pueden cambiar”

Luis Brandoni aseguró que a pesar de lo complicada que está la situación del país, existe esperanza de que se produzca un cambio y que la Argentina llegue a ser “un país normal”.

“Creo que hay un cambio en la sociedad que está padeciendo un momento muy complicado, donde lo común es la tristeza, la desazón, la incertidumbre, pero la gente no está diciendo que se vayan todos, como en 2001 y no esta saliendo a saquear. Creo que hay una esperanza de que el gobierno termine como corresponde su mandato y tenemos esperanza de las cosas pueden cambar y vamos a lograr después de muchos años, de muchas décadas, ser un país normal”, dijo durante el pase entre los programa Nunca es Tarde y Hora de Radio, que se transmiten por La Brújula 24.

El actor y político, destacó que ha visto muchas cosas a lo largo de sus 82 años de vida, pero que lo que está “viendo con este gobierno no lo había visto nunca: la desesperación del presidente de la República de sacarse una foto con Lula, en una actitud cholula, como no he visto en ningún otro, es muy difícil de contarlo y de explicarlo si nos preguntan cómo estamos”.

El exdiputado nacional (UCR) también se expresó acerca del evento de su partido el fin de semana para festejar un nuevo aniversario del triunfo electoral de Raúl Alfonsín en 1983.

“Lamentablemente hubo algunas apreciaciones fuera de lugar, faltando el espeto a Alfonsín. Las críticas hacia el interior de Juntos no tienen sentido, era la recordación de un día feliz para los argentinos un homenaje para Alfonsín, no tenía nada que ver esas apreciaciones, es haber equivocado el sentido de la oportunidad”, dijo.

Por otro lado, Bradoni además reiteró sus críticas a la película “Argentina, 1985”, y señaló que aunque está “muy bien planteada y filmada, tiene algunas omisiones vergonzosas”, entre las que citó el hecho de que no se mencione a Alfonsín o el hecho de que el peronismo no participó en la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep), organización que fue clave pare llevar a juicio a los militares de las juntas.