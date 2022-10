Pidió una galletita con jamón y queso, le cobraron una fortuna y se volvió viral

En las últimas horas un conocido local porteño se convirtió en tendencia en las redes sociales luego de cobrar un insólito precio a un comensal.

Todo comenzó cuando un cliente insatisfecho comentó lo que había ocurrido cuando le trajeron el pedido. En su cuenta de Twitter, contó que pidió una “traviata” – en relación a la marca de galletitas de agua- y el mozo le sirvió la galletita de agua con una feta de jamón y otra de queso. Hasta ahí todo bien, hasta que llegó la cuenta: $1100 pesos. Indignado, compartió la imagen y rápidamente se viralizó.

El hecho ocurrió en “La Biela” del barrio porteño de Recoleta. “Estoy en la Biela de Recoleta, pedí una traviata de mierd* que es una criollita con una feta de jamón y queso de mierd*. Me la cobraron 1.100 pesos. Me estoy puteando con el mozo que encima no me trae la factura”, contó el economista German Fermo en su cuenta.

Estoy en la Biela de Recoleta, pedí una traviata de mierda que es una criollita con una feta de jamón y queso de mierda. Me la cobraron 1.100 pesos. Me estoy puteando con el mozo que encima no me trae la factura pic.twitter.com/AeBIHSsKWo — Sherman (@germanfermo) October 30, 2022

Al ser compartida en las redes sociales, muchos usuarios se indignaron con el precio. “¿Es joda no?”, escribió uno.

Otra agregó: “Qué poca vergüenza servir eso y cobrar una luca. Cinco paquetes de galletitas Traviata comprás con eso, medio de jamón y un cuarto de queso. Un robo”.

Un tercero sostuvo: “Esos lugares se vuelven muy trampas de turistas, esa zona de Recoleta es muy visitada por turistas extranjeros. Hay que tener cuidado porque los locales empiezan a hacer este tipo de cosas”.

