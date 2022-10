“Estos turros se llevaron hasta la plata de la comunión de mi hijo”

“Ayer engrosamos la estadística lamentablemente”. Esa frase le pertenece al periodista Enrique Iommi, que tal como informó La Brújula 24 fue víctima de un robo en su casa.

Esta mañana, en contacto con el equipo del programa “Bahía Hoy”, Iommi recordó que “ayer me enteré cuando llegué a las 16:20 más o menos de que me habían robado”. “Me encontré con una botella de aceite de oliva en el piso, el enchastre, y algo había pasado. Generalmente las ventanas quedan cerradas, porque salgo muy temprano y vuelvo a la tarde, y ahí me di cuenta”.

En esa misma línea, el conductor contó que “por la cantidad de cosas que se llevaron deben haber sido más de uno. En ese momento venía hablando con mi abogado, y le dije que me bancara en línea porque algo raro había pasado. Fui al living y ahí me di cuenta que en la pieza de mi nene estaba todo revuelto, faltaban las cámaras, la play”.

“Me preocupé, fui a la parte de atrás donde tenía algún dinero y también se lo habían robado. Igual con un televisor embalado que iba a llevar a la oficina, dos computadoras, las tablet de mis nenes, tenía unos dólares y unos euros. Estos turros hasta la plata del regalo de la comunión de mi hijo se llevaron, que la tomó el otro día”, lamentó.

Por otra parte, “Quique” relató que “es muy difícil saber cuánto tiempo estuvieron, la alarma me avisó de un corte de energía, aunque estos tipos evidentemente sabían de dónde desconectarla. Yo estaba en un almuerzo de laburo y pensé que se había cortado la luz, dejé que pase, fui a otra reunión y cuando llegué a casa me encontré todo esto”.

Dejaron una amenaza

“El cartel fue una de las últimas cosas que vi, una hoja escrita a mano alzada, con birome, en el medio de la mesa del living. ‘Seguí jodiendo’ decía, en manuscrita. La verdad que todavía no sé cómo tomarlo y la policía está investigando, buscando en cámaras. Ojalá pronto tengamos alguna pista, eso es lo que más me preocupa porque vivo con mis hijos. Hablé con los vecinos, nos conocemos todos, pero nadie vio nada”, dijo.

Y añadió: “Estos tipos son especialistas en romper todo y buscar, pero acá vinieron y revolvieron tres lugares específicos, la habitación de mis hijos, un mueble particular, un cajón que está abajo de la cámara de seguridad. No es que revolvieron todo, de hecho mi casa tiene 5 habitaciones de las cuales 3 no tocaron. Se llevaron además de la plata que evidentemente venían a buscar, lo de valor que vieron al alcance de la mano. Se llevaron perfumes, es rarísimo”.