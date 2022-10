Semana de reuniones picantes

Política a pleno

La semana que pasó estuvo signada por los movimientos de los políticos locales. El primer episodio lo protagonizaron Héctor Gay y Federico Susbielles. Ambos se encontraron el lujoso Hotel Hilton de Puerto Madero en un evento de la brasileña Unipar.

La empresa productora de cloro, soda cáustica y PVC presentó el plan de inversiones para los próximos 10 años. El CEO Mauricio Russomanno habló de un desembolso de 300 millones de dólares y destacó que “con el acceso al gas en abundancia podremos extender nuestro negocio en Bahía” y anticipó que entrarán en el mercado del litio en el norte argentino y de los parques eólicos.

Además del Intendente y del Presidente del Puerto, en el “Unipar Day” se pudo ver a los empresarios Gustavo Elías (Grupo La Nueva), Carlos Arecco (Construcción) y Oscar Marbella (Presidente de la Bolsa de Comercio).

Siempre se celebran las inversiones, lástima que los anuncios se realicen tan lejos de la ciudad donde están instaladas las plantas. Que la centralidad administrativa y de relaciones públicas de estas empresas se siga manteniendo en la Capital Federal es una afrenta a la ciudadanía bahiense. El dinero se genera en suelo bahiense, pero gran parte de sus sedes fiscales están ubicadas en oficinas de Puerto Madero. Allí Buenos Aires, aquí “malos aires”.

Al otro día del paseo por el Hilton, a Héctor Gay se lo pudo ver -junto a Nidia Moirano y Pablo Romera- en el C40, la cumbre de alcaldes del mundo organizada por Horacio Rodríguez Larreta con el eje central en el cambio climático.

Por su parte, otro de los que había asistido al “Unipar Day”, siguió también de rotation. Arecco -Carlitos para los amigos- se codeó con la “crème de la crème” en la embajada italiana, donde el anfitrión Fabrizio Lucentini, agasajó al alcalde de Roma Roberto Gualtieri.

Allí el bahiense, siempre con sus extravagantes corbatas, departió con el diputado de Cambiemos Fernando Iglesias, el presidente de la Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA) Javier Bolzico; el empresario Cristiano Rattazzi; el embajador de la Unión Europea, Amador Sánchez Rico (que un rato antes se había reunido con Cristina Fernández); y el ministro de Cultura porteño, Enrique Avogadro.

Libertario

Otro coterráneo que estuvo inquieto en Buenos Aires fue el economista Oscar Liberman. Había llegado para inaugurar su nueva fábrica: hamburguesas veganas en polvo, sin conservantes y sin TACC. Además, cuenta con la certificación “Kosher”, que garantiza las normas dietéticas de la Comunidad Judía.

Pero más allá del emprendimiento, Liberman movería el avispero político al aparecer en una foto con José Luis Espert. El propio diputado libertario se encargó de difundir la foto por redes sociales: “Qué bien le va a hacer a la Provincia de Buenos Aires”, tuiteó. En la imagen aparece también la armadora de la Sexta de Avanza Libertad Karina García.

Espert quiere ser gobernador y participará de las PASO dentro de Juntos por el Cambio. Y es altamente probable que Liberman lo acompañe con una candidatura a nivel local o regional.

Por lo que pudo saber esta sección, el economista bahiense ya asesora al diputado en cuestiones fiscales y colabora con proyectos para la Provincia y la ciudad.

Visita PRO

En tanto, el viernes en Bahía hubo visita con fuerte tono de campaña: desembarcaron el candidato a gobernador Cristian Ritondo y la exgobernadora María Eugenia Vidal, en lo que significó su primer regreso a la ciudad luego de dejar el gobierno bonaerense.

Los dirigentes llegaron para inaugurar el local de Emiliano Álvarez Porte, su referente por estas tierras junto a la concejal Gisela Caputo.

En horas del mediodía, los actuales diputados se trasladaron hasta Sierra de la Ventana para encabezar una reunión de su línea política. Estuvieron acompañados por el legislador Alex Campbell y por el intendente de Patagones José Luis Zara. En su paso por Tornquist, ungieron a los candidatos Sebastián Bassi y Elisabet Nori. A quien también se lo vio contento fue al excomisario Gustavo Berdini, quien trabajó bajo las órdenes del exministro de seguridad y conserva un inmejorable vínculo.

Por la tarde, y de vuelta en Bahía, los esperaban Nidia Moirano y Santiago Nardelli. Según averiguó esta sección, en esa reunión reservada, se analizó el escenario electoral y se fijaron algunas pautas de “trabajo y convivencia”, ya que hoy ambos grupos se encuentran en vertientes diferentes y hay tensiones lógicas. “Hoy se muestran los dientes, pero la espuma va a bajar y todo se va a ordenar”, resumió un allegado.

Ya por la noche, y antes de subir al charter de regreso, Ritondo y Vidal tomaron un animoso café en el Hotel Land junto a Baby Etchecopar, un periodista bahiense y un empresario.

Eufórico

A Juan Pedro Tunessi se lo vio eufórico por el triunfo de la lista del Colegio de Abogados que él apoyaba para el Consejo de la Magistratura.

Sin embargo, el entusiasmo del secretario del Senado de la Nación no se traslada a la interna radical. Es que, como ya contó esta sección, no pudo lograr la unidad y se le “pararon de manos”. Logró doblegar -vía Maximiliano Abad- a “Cuchito” Salaberry, pero fue desafiado por las duplas de Fabián Val-Patricia Piersigilli y Roig-Caputo.

Los contrincantes de JP repiten que “el comité debe volver a ser democrático” y se resisten a que se impulse a Natali como candidato.

“No es una cuestión puntual con Lorenzo, no podemos permitir que nos impongan a un tipo por solo el hecho de ser conocido. Además, sabemos que no podría aguantar un minuto las presiones que significa postularse para la intendencia. Sabemos que Tunessi sueña con ser el Dámaso (Larraburu) de Natali para manejarlo, claro que antes deberá disputárselo a Monzó”, resume uno de los que plantó bandera.



Sed de venganza

Las autoridades de Olimpo decidieron echar a un grupo de hinchas. Ante la idea de Alfredo Dagna, la Comisión Directiva resolvió expulsar a los socios que habían participado de la conducción del club durante la gestión de Mauro Altieri.

Actuando como si fueran dueños absolutos, y no representantes de toda la comunidad aurinegra, los actuales dirigentes ordenaron “prohibir de por vida” a sus antecesores: es decir que nunca más puedan pisar la institución.

Más allá de las internas y valoraciones que haga cada socio de tal o cual gestión de un club deportivo, siempre es repudiable la venganza y la “caza de brujas”.

Las cuestiones personales no debieran dirimirse utilizando los escritorios de una institución histórica. Usar el poder -momentáneo- como arma contra los contrincantes políticos es propio de sistemas autoritarios.

Y en todo caso si hay reproches de otra índole, el único camino es acudir a la Justicia y hacer los planteos correspondientes. En un sistema democrático, las cosas funcionan así. Aunque no les guste a los que tienen la “sartén por el mango”.

Lamentablemente no es la primera vez que Dagna actúa de manera despótica. Además de mandar censurar periodistas por opiniones que no son de su agrado, ahora con dedo acusador y una -supuesta- estatura moral superior decide quién puede formar parte del club y quien no. Él decide quién se merece ser hincha de Olimpo y quién no. Nunca visto.



Bochófilos

En la Asociación Bahiense de Bochas están de festejo. Tras muchos años de trabajo, de cenas, de rifas y de recibir donaciones, finalmente pudieron inaugurar una sede propia. Lograron un salón para 70 personas, que les permitirá alquilarlo y tener financiamiento para la institución, y así no depender solo de la afiliación de los clubes.

“Esto lo terminamos a pulmón y con mucho sacrificio. Llevamos 85 años de vida, y es la primera vez que tenemos un lugar nuestro”, comentó feliz y emocionado su presidente, Rodrigo Catini, un apasionado de las bochas.

La Asociación Bahiense es la más importante del país. Además, es por lejos la más ganadora, tiene jugadores en la selección argentina, jueces en los mundiales, además de haber obtenido premios Olimpia de Plata, campeonatos del Mundo y de Argentina. Bien merecido lo tienen.



Saber RCP

Saber RCP, o reanimación cardiopulmonar, puede ser la diferencia entre la vida o la muerte. Por ejemplo, hace pocos días, por conocer este método, una mamá salvó la vida de su hijo de 3 años, quien se había caído adentro de una piscina.

Es importante destacar que Defensa Civil viene dando cursos teóricos y prácticos desde hace varios años, tanto en jardín de infantes como en primaria y secundaria. La escuela no es solo matemática, lengua o historia.



Tras los rumores

La Municipalidad presentó la semana pasada el proyecto para instalar un ecopunto educativo en la sede de la Delegación Norte. Según explicaron, allí se harán recorridas con charlas informativas, experimentos, trabajos sociales, y también se recibirán residuos secos, para luego poder reciclarlos en la Ecoplanta.

Ante los rumores de que se iba a tratar de un basural a cielo abierto, funcionarios de la Comuna tuvieron reuniones con vecinos y con representantes de las escuelas del sector, para explicar que en el lugar no se recibirá basura, por lo que no habrá olores.

El predio estará monitoreado por cámaras de seguridad y por personas que explicarán a los concurrentes cómo funciona el sistema. Si todo sale como está planeado, la idea es colocar tres centros más en otros lugares de la ciudad. Con esto se trata de fomentar la división de residuos en los hogares bahienses, y también en instituciones de bien público, como clubes de barrio.



Lavado de cara

El último viernes, la ciudad estuvo en el centro de la escena en el mundo de la farándula nacional por el casamiento de Alejandro Fantino con Coni Mosqueira, quienes se llevaron todos los flashes y celebraron el amor ante la mirada de los bahienses que pasaban en horas del mediodía lluvioso por calle Castelli.

Para tal evento, en el Registro Civil tomaron la decisión de acondicionar la sala. Con pintura y tareas para disimular la presencia de humedad en paredes y techos, el lugar lució reluciente para el evento.

Muchos vecinos hoy anhelan que el conductor y la modelo planifiquen una visita a alguna dependencia pública para que las autoridades mejoren las instalaciones y eso redunde en un beneficio para los ciudadanos de a pie.



Tecnología

Un atractivo evento tuvo lugar durante el transcurso de los últimos días en Bahía Blanca, más precisamente en Fitz Roy 682, dependencias del moderno Espacio Tecno, un lugar de avanzada que aún muchos vecinos no conocen.

Los organizadores de la iniciativa fueron Ricardo De Weerth (Secretario de Innovación y Transformación Digital) y el emprendedor tecnológico Sebastián Gómez. También tuvieron un rol fundamental las casas de altos estudios: UNS, UTN, UPSO, Juan XXIII, además del Polo Tecnológico, quienes tomaron parte de las jornadas donde la programación y la tecnología fueron los ejes centrales.

Si bien el epicentro fue la charla del sábado por la tarde que dio el joven y talentoso inventor Gino Tubaro, quien además ganó visibilidad por su participación en el programa televisivo Los 8 Escalones, todas las propuestas lograron amplia adhesión.

Tubaro se transformó durante el último tiempo en un líder entre las generaciones más jóvenes. Se dedica a convertir chicos en superhéroes creando prótesis con tecnología de impresión 3D.

Del arco político local asistieron Moirano, Susbielles, Romera y los concejales oficialistas Adrián Jouglard y Juliana Cendra Segura, entre otros.