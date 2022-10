Verstappen ganó en Estados Unidos: Red Bull se coronó en la Copa de Constructores

Max Verstappen no se relaja y se quedó con el Gran Premio de Estados Unidos en un nuevo fin de semana de Fórmula 1, lo que le permitió a su equipo quedarse con el Campeonato de Constructores. Esta fue la decimonovena jornada y el escenario fue el Circuito de las Américas.

La jornada tuvo de todo ni bien comenzó. En la primera curva, Carlos Sainz sufrió un golpe de George Russel y no pudo seguir debido a los daños en su auto. En tanto el británico sufrió una sanción.

El mexicano Sergio Pérez también tuvo problemas luego de un toque con Williams lo que le provocó complicaciones en una de sus ruedas pero no le impidió terminar la carrera. En la 18 se despistó Valtteri Botitas y quedó afuera. A penas cinco vueltas después se provocó un fuerte golpe entre Alonso y Stroll por lo que este último también debió abandonar.

RACE CLASSIFICATION (LAP 56/56) Verstappen takes a record-equalling 13th win of the season 💪 #USGP #F1 pic.twitter.com/htHTF4pJ72

Verstappen perdió la punta en la vuelta 36 luego de perder 11 segundo cambiando neumáticos tras una mala actuación de su equipo y recién pudo recuperarla a falta de 6 vueltas. En tanto, el podio quedó con Lewis Hamilton segundo y Charles Leclerc tercero. Con este triunfo, Red Bull se coronó.

CONSTRUCTORS’ CHAMPIONS!! THE BULLS ARE BACK ON TOP!!! 👑 pic.twitter.com/dM0VORhXzb