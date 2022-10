Bagnaia logró otra victoria en Sepang y acaricia el título del MotoGP

Francesco Bagnaia logró el triunfo este domingo en el Gran Premio de Malasia y quedó a un paso de su primer título en el MotoGP, luego de que el vigente campeón, el francés Fabio Quartararo, llegara tercero en el Circuito Internacional de Sepang.

El piloto de Ducati, que venía de adelantar en el campeonato a Quartararo (Yamaha) la semana pasada, necesitaba superar al francés por 11 puntos para asegurar el título, pero no lo consiguió. Así, la definición llegará a Valencia, con Bagnaia manteniendo una ventaja de 23 puntos que lo deja a un paso de asegurar la corona.

Tras una floja clasificación, Bagnaia tuvo que abrirse camino desde atrás tras comenzar noveno. El italiano, sin embargo, aprovechó una estupenda salida y el choque del líder, Jorge Martín (Ducati), en la séptima vuelta, para pelear por la victoria con su compatriota Enea Bastianini.

Bastianini, de Ducati, no se rindió fácilmente, tomando la delantera en la vuelta 11 alrededor de la curva 4, solo para que Bagnaia recuperara el control tres giros más tarde, antes de aguantar el puesto de privilegio hasta la bandera a cuadros.

El cuarto puesto le perteneció a otro italiano, Marco Bezzecchi, de Mooney VR46, mientras que el ganador de la carrera de la semana pasada, el español Alex Rins (Suzuki), llegó en quinto lugar, por delante del australiano Jack Miller (Ducati).

