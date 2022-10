“Podíamos cajonear el informe o tomar decisiones”, dijo Gay

Héctor Gay habló públicamente respecto de la decisión de cerrar el Mercado Municipal.

Entrevistado en el programa “Asociación Ilícita”, el jefe comunal bahiense comentó que “hay una larga historia de falencias, porque fuimos emparchando en algunos casos con obras menores, hasta que se pidió un informe exhaustivo a la Universidad Tecnológica Nacional, como pedimos en su momento para el Teatro Municipal”. Y dijo que el mismo dio cuenta de “severos daños estructurales”.

En esa misma línea, Gay señaló que “cuando recibís un informe así hay dos opciones, o lo cajoneás o tomás decisiones. Y yo soy de los que se ponen en el lugar del otro porque conozco las consecuencias. Esto lo grafico con un ejemplo: si la gestión de Bevilacqua no hubiese cajoneado el informe sobre los árboles del Parque de Mayo, hoy Daiana Herlein quizás estaría con vida”.

Y agregó: “Yo no estoy dispuesto a cajonear un informe que me dice que hay serios daños estructurales y que incluso ya Jaime Linares había evaluado la posibilidad de cerrarlo hace 20 años. Con lo cual, tomado conocimiento de eso, la decisión la toma el Juez de Faltas con el informe y yo lo convalido con el decreto. Y no vamos a dar marcha atrás con eso”.

“Ya nos pasó con el Parque –de Mayo-, con el Teatro –Municipal– y la repercusión fue la misma. Nos putearon en arameo en su momento, pero hoy nos quedó un teatro que no hay que tocar durante 30 años en materia de seguridad y de electricidad. Pretendemos con el mercado hacer lo mismo, ponerlo en valor, todavía no sabemos lo que nos va a costar, veremos con el presupuesto del año que viene por donde empezar. Queremos devolverle a la comunidad un Mercado Municipal modelo 2022, 23 o 24″, aseveró.

Consultado respecto de las quejas de los comerciantes, el Intendente refirió que “pudo haber errores, pero la decisión está tomada y lo que está abierto es el diálogo con todos. Queremos solucionar la situación de todos. La buena noticia es que la mayoría lo tomó de esta manera y de 21 comerciantes, entre 10 y 12 ya tenemos cerrado de palabra la reubicación”. “Otros 3 están evaluando la propuesta y faltan algunos que no quisieron dialogar en la primera instancia y hoy ya lo han aceptado”.

“Estamos abiertos al diálogo, aún con los más opositores a esto. En circunstancias como ésta siempre hay algunos marginales de la política que buscan aprovecharse. Yo destaco por ejemplo al ex concejal Walter Larrea, que puso toda la voluntad y cero especulación política. Ya me comuniqué también con Susbielles. Me parece que vamos a terminar de buena manera”.

“Se han escuchado estupideces, como los que dicen que se vendió el mercado. Estamos entrando en un momento político, sin son concejales no pueden decir que se vendió, es como vender el Parque de Mayo. No se ha vendido a nadie, pretendemos devolver a la comunidad un Mercado Municipal mucho mejor”, consideró.