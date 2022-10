Cuál es la condición que afecta la salud de Abel Pintos

Hace unos meses, Abel Pintos confesó que padece una condición que afecta su salud desde que era muy chico. Por un problema de nacimiento, tuvo que ser sometido a una cirugía siendo apenas un bebé y hasta el día de la fecha debe controlar su estado con los médicos.

Abel Pintos y su particular condición de salud: esto es lo que le pasa

Abel Pintos confesó que nació con una malformación conocida como “pie equinovaro”. La causa de la misma se debe a un problema con los tendones el cual produce que, como el mismo cantante indicó una vez, el pie parezca “una empanada”. A poco tiempo de su nacimiento, un médico decidió operarlo cuando entonces este tipo de cirugía era casi experimental. Al bahiense le colocaron un yeso que tuvo puesto hasta sus 3 años, por lo que aprendió a caminar con el mismo.

Esto llevó a que desarrollara una “pequeña renguera” que corrigió con años de rehabilitación, aunque a veces por algunos descuidos vuelve a aparecer. De visita en PH, Podemos Hablar, recordó también que se tomaba la situación con humor y que hacía chistes al respecto. “Cuando caminaba iba diciendo que con un pie hacía el pozo y que con el otro lo tapaba”, dijo entre otras cosas.

Abel Pintos: así se cuida de la condición que afecta su salud

Si bien se trata de una afección que está controlada y que no implica graves dificultades, el artista es consciente de que no se puede descuidar y que debe vivir atento a lo que le ocurre. Además de visitas recurrentes al traumatólogo, el cantante de 38 años indicó que practica mucho deporte y que hace yoga y elongación. Sabe que el paso del tiempo no le va a jugar a favor y por eso se dedica a estas actividades con tenacidad y perseverancia.

En una entrevista reciente compartió un dato que sorprende y que resume a la perfección lo que le pasa: dijo que recién hace poco aprendió a mover los dedos del pie que tiene afectado.

Fuente: Mdzol