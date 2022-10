“No podemos permitir que el Mercado Municipal siga abierto”

Tal como informó este medio en la sección Bahía Indiscreta, la decisión del intendente Gay de clausurar el Mercado Municipal dejó mucha tela para cortar. Con puesteros que resisten y hablan de “negociado”, mientras que en Alsina 65 y la Torre del Bicentenario repiten que no había otra alternativa.

En las horas previas a una nueva reunión entre las partes, al menos así fue anunciada, el subsecretario de Gestión Urbana, Federico Tucat dialogó con el equipo del programa “Bahía Hoy”, que se emite por La Brújula 24, y dijo que “ratificamos lo dispuesto en el decreto”.

Y agregó, respecto de los fundamentos de la medida, que todo se basa “en la gravedad absoluta como describe el informe desde el punto de vista bromatológico, la seguridad para las personas que trabajan ahí y también los que lo visitan a diario. Para todos los bahienses, ese es un detalle que no se puede dejar de mencionar”.

“No podemos permitir que siga abierto. Los bahienses aprendimos a fuerza de lágrimas lo que implica no ver esos informes técnicos, no había otra solución posible más que el cierre del mercado”, consideró.

Sobre los comerciantes del lugar, dijo que “nosotros tenemos vocación de diálogo, de hecho durante el fin de semana estuvimos hablamos con las organizaciones sociales que están ahí y coinciden en la necesidad de reubicarse. Hoy empezaremos reuniones con los puesteros, a quienes convocamos por segunda vez para buscar una solución”.

“Hay situaciones particulares para transitar un reordenamiento. No es lo mismo el que vive del puesto con el que tiene otros ingresos y deudas millonarias con el Municipio, que es mantenedor de un mercado que es subsidiado por todos los bahienses”. “A los puesteros que viven de eso les ofreceremos una solución, no dejamos de entender el riesgo que implicó para todos ellos. Tendrán que fundamentar ellos –si no se van-, por qué ante este riego latente creen que es conveniente permanecer ahí”, expuso.

Sobre los dichos de la María de Los Ángeles Roson, abogada de varios de los puesteros, quien aseguró en contacto con este medio que “no hay riesgo de vida en el Mercado”, Tucat aseveró que “no hay que mezclar las apetencias políticas con los fundamentos científicos. Un informe que tiene cientos de fojas y que deja muy claro el riesgo que supone no solo en electricidad, creo que cuestionar la firma de tantos ingenieros me parece un poco aventurado”.

“Tenemos una posición clara que es la del cierre del mercado, a nosotros nos eligieron para gobernar, fácil hubiese sido no tomar una decisión, dilatarlo, o seguir de la misma manera. Una vez que conocemos el estado del informe, no había otra situación posible”.

“En los diversos estudios sociales que incluían estos informes fue muy difícil determinar el propietario de cada local. Incluso en algunos casos decían que habían sido alquilados. Nos faltan algunos por determinar, pero son varias las situaciones irregulares que nos faltan esclarecer”, indicó el funcionario.

El futuro del mercado. “Nadie puede decir que no estaban enterados de nada y por el otro que ya se sabía lo que supuestamente quiere hacer el municipio. Eso muestra que son todas versiones de las que no nos podemos hacer cargo. Sí lo hacemos en el sentido de que tomamos una decisión ante una situación de gravedad. Vamos a proceder a lo que el informe dice que está mal y dedicarnos a evaluar cómo arreglarlo, y nos llevará un tiempo”.

Cocheras. “Están clausuradas también. Las cocheras oficiales del Concejo Deliberante también están ahí y fueron cerradas. Este proceso de normalización, que lleva varios años, no fue solo desde lo edilicio, también desde lo administrativo. Esta tiene que ser una oportunidad para discutir esas cosas, no es en desmedro de nadie, es buscar una mejor perspectiva del lugar”.

“El mercado es mercado y seguirá siendo mercado, no podemos aventurarnos en soluciones. Lo que se dice no deja de ser un prejuicio y no refleja lo que nosotros sentimos, son chismeríos que apuntan a otra cosa y no a nosotros que somos los que queremos encontrar una solución”.